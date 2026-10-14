به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همایش تخصصی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه زنجیره‌های مزیت‌دار استان فارس، در سومین روز از دومین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی شیراز برگزار شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از تدوین و معرفی ۴۸۴ طرح سرمایه‌گذاری کلان در هفت بخش اقتصادی به ارزش ۹.۴ میلیارد یورو خبر داد و تأکید کرد عبور از اقتصاد خام‌فروش به اقتصاد دانش‌محور، راهبرد اصلی توسعه استان است.

محسن تقی‌زاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با تأکید بر اینکه اقتصاد فارس به پشتوانه جغرافیای پهناور و اقلیم متنوع خود از ظرفیت‌های بی‌نظیری برخوردار است، تصریح کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در سال‌های اخیر، شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به صورت جدی دنبال کرده که حاصل آن، شناسایی و معرفی ۴۸۴ طرح سرمایه‌گذاری اولویت‌دار در ۷ بخش اقتصادی شامل صنعت و معدن، کشاورزی، آب و برق و انرژی، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، گردشگری و عمران شهرسازی، با ارزشی افزون بر ۹.۴ میلیارد یورو است.

تقی‌زاده با اشاره به ضرورت تغییر الگو‌های سنتی تجارت افزود: بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌های عظیم، مستلزم گذار از خام‌فروشی و اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد دانش‌محور و مبتنی بر تکمیل زنجیره‌های ارزش است تا در سایه این تحول، زمینه خلق ارزش افزوده و منافع مشترک بیش از پیش فراهم شود.

دبیر علمی همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان فارس خاطرنشان کرد: این مجموعه فرصت‌ها در کنار مشوق‌ها، معافیت‌ها و مزایای قانونی، می‌تواند نقطه آغازی برای گسترش همکاری‌های مشترک، طراحی مدل‌های نوین مشارکت، انعقاد قرارداد‌های تجاری و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری ایمن برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد.

تقی‌زاده با اشاره به برگزاری پنل‌های تخصصی در بخش دوم همایش با موضوعات سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و نظام تأمین مالی، ابراز امیدواری کرد این رویداد نقطه عطفی برای آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران باشد.

دبیر علمی همایش تأکید کرد: تحریم‌ها و شرایط سخت شاید مسیر را دشوارتر و هزینه‌برتر کند، اما هرگز نمی‌تواند اراده یک ملت را متوقف کرده یا چراغ امید و پیشرفت را خاموش سازد؛ امروز زمان ایستادن و تماشا کردن نیست، بلکه باید آینده را با دانش، سرمایه و اراده ساخت.