دهمین جشنواره استانی فانوس، ویژه تولیدات هنری، سینمایی و فضای مجازی دفاع مقدس و مقاومت استان همزمان با دویست‌وبیست‌وپنجمین شب حماسه در میدان شهید سلیمانی رفسنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمان، در این مراسم با اشاره به نقش اثرگذار هنر در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت تولیدات هنری و رسانه‌ای برای انتقال فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت به نسل جوان تأکید کرد.

سرهنگ حجت‌الله پاداش افزود:این جشنواره در راستای برنامه‌های فرهنگی شهرداری رفسنجان و در کنار اجتماع شبانه مردم در میدان شهید سلیمانی، برای گرامیداشت ارزش‌های دفاع مقدس، پاسداشت رشادت‌های شهدا و ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار شد.

در بخشی از این مراسم نیز با هدف تکریم مقام شامخ شهدا و ارج نهادن به صبر و ایثار خانواده‌های معظم آنان، از خانواده شهیده ندا صلحی‌زاده تجلیل شد.

در پایان این مراسم، از برگزیدگان دهمین جشنواره استانی فانوس در بخش‌های مختلف هنری، سینمایی و رسانه‌ای با اهدای لوح سپاس و جوایز تجلیل شد.

در این دوره از جشنواره که با حضور ۳۵۰ اثر برگزار شد، ازبرگزیدگان رشته‌های خوشنویسی، پوستر، نمایشنامه، نمایش خیابانی، پادکست، آثار رادیویی، مستند داستانی، پویانمایی، نماهنگ، موسیقی باکلام، سرود و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری قدردانی شد.