عضو هیئت‌مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور، در نخستین نشست ستاد بیمه محصولات کشاورزی مازندران از رشد خیره‌کننده اعتبارات این صندوق و جهش ضریب نفوذ بیمه در بخش زراعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،عضو هیئت‌مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور، در نخستین نشست ستاد بیمه محصولات کشاورزی استان مازندران در سال ۱۴۰۵، از رشد خیره‌کننده اعتبارات این صندوق و جهش ضریب نفوذ بیمه در بخش زراعت خبر داد.

اوسطی در این نشست، ضمن قدردانی از عملکرد مطلوب مدیران و فعالان حوزه بیمه در مازندران، این استان را یکی از پیشروترین و منظم‌ترین استان‌ها در حوزه بیمه محصولات کشاورزی معرفی کرد.

وی اظهار داشت: عملکرد مطلوب و مدیریت کارآمد در مازندران، به حدی است که نیاز به سفر‌های مکرر من به این استان را کاهش داده است؛ چرا که این استان در مسیر درست و بدون چالش‌های معمول قرار دارد.

وی از جهش تاریخی اعتبارات صندوق خبر داد و اعلام کرد که این رقم از ۶ همت در سال ۱۴۰۳ به ۱۲ همت در سال ۱۴۰۴ و سپس به ۳۰ همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. این رشد چشمگیر نشان‌دهنده تقویت زیرساخت‌های مالی و افزایش اعتماد کشاورزان به سیستم‌های بیمه‌ای کشور است.

عضو هیئت‌مدیره صندوق با تحلیل وضعیت نفوذ بیمه در بخش‌های مختلف کشاورزی، به موفقیت طرح «بیمه فراگیر گندم» اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح، ضریب نفوذ بیمه در بخش زراعت از زیر ۲۰ درصد به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد که علی‌رغم این پیشرفت در بخش زراعت، همچنان در بخش‌های دام، باغبانی و عشایر فاصله زیادی با اهداف مطلوب داریم و باید برای گسترش پوشش بیمه‌ای در این حوزه‌ها تلاش مضاعفی صورت گیرد.