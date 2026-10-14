استاندار بوشهر گفت: منطقه آزاد بوشهر با توجه به ظرفیت‌های خود در قلب خلیج فارس، فرصتی طلایی برای انجام طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی و آبادانی است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در آیین رونمایی از پلاک خودرو‌های منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر اظهار کرد: این رویداد نمادی از حرکت در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی استان و گامی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

ارسلان زارع با اشاره به موقعیت راهبردی منطقه آزاد بوشهر در قلب خلیج فارس، افزود: نزدیکی به مرکز ثقل جمعیتی کشور و برخورداری از فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، این منطقه را به بستری ارزشمند برای فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی و آبادانی تبدیل کرده است؛ ظرفیت‌هایی که می‌تواند علاوه بر مرکز استان، مناطق پیرامونی و همه مردم بوشهر را نیز از منافع خود بهره‌مند کند.

استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه بهره‌مندی عمومی از مزایای منطقه آزاد از اهداف دولت وفاق ملی است، اظهار کرد: استفاده از خودرو‌های باکیفیت و استاندارد، علاوه بر ارتقای ایمنی تردد و بهبود شاخص‌های سلامت، می‌تواند به کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و مصرف سوخت کمک کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی منطقه آزاد بوشهر، افزود: با تصویب و ابلاغ انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره، بخش عمده‌ای از فرآیند‌های اجرایی این منطقه انجام شده است و امیدواریم رونمایی از پلاک خودروها، زمینه‌ساز پیشرفت سایر مراحل راه‌اندازی و بهره‌مندی بیشتر مردم استان از مزایای آن باشد.