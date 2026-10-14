

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست بهزیستی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صداوسیما با گرامیداشت ۲۲ مهر، روز جهانی عصای سفید، گفت: ۲ هزار و ۵۷۳ نفر از افراد دارای آسیب بینایی و تحت پوشش بهزیستی خراسان جنوبی، مستمری بگیرند.

زال، در خصوص خدمات ارائه شده به افراد دارای معلولیت بینایی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۷۰۰ نفر کمک‌هزینه معیشت، ۲۰۷ نفر هزینه خدمات پرستاری در منزل و ۱۳۷ نفر هزینه لوازم بهداشتی را دریافت کردند.

وی با اشاره به غربالگری ۱۹ هزار نفر از آغاز امسال در خراسان جنوبی، از هم‌استانی‌ها خواست در طرح غربالگری کودکان ۳ تا ۶ سال که در آینده نزدیک اجرا می‌شود، همکاری کنند.