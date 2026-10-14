دبیر محلات کم‌برخوردار وزارت کشور از تدوین و اجرای طرح ساماندهی محلات کم برخوردار کشور خبر داد که به زودی رونمایی و اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی آقامحمدی در دیدار استاندار مازندران؛ با تشریح برنامه‌های ملی توانمندسازی محلات و روستا‌های کم‌برخوردار کشور گفت: برنامه ساماندهی محلات کم‌برخوردار با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم و بهبود دسترسی آنان به خدمات اساسی در هفت حوزه مسکن، اشتغال، غذا، پوشاک، سلامت، آموزش و همچنین تفریحات، ورزش، فرهنگ و مذهب دنبال می‌شود.

او با اشاره به شناسایی ۲ هزار و ۲۰ محله کم‌برخوردار در کشور با جمعیتی بالغ بر ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر افزود: یکی از محور‌های اجرایی این برنامه، مشارکت مستقیم مردم در حل مسائل محلات است؛ به‌طوری‌که با شکل‌گیری ساختار «شهردار کوچه» و مشارکت نمایندگان محلی، پیگیری مسائل و ارتباط با دستگاه‌های اجرایی تسهیل می‌شود. تاکنون ۴۷ هزار شهردار کوچه در این طرح فعالیت دارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر محلات کم‌برخوردار وزارت کشور با اشاره به وضعیت مازندران در اجرای این برنامه تاکید کرد: از میان محلات کم‌برخوردار شناسایی‌شده در استان، ۵۵ محله در این چارچوب قرار دارند که پنج محله به‌عنوان محلات شاخص معرفی شده‌اند. به گفته وی، چهار مورد از این محلات با محوریت خانه‌های بهزیست توانسته‌اند در سازمان‌دهی خدمات موردنیاز مردم عملکرد قابل‌توجهی داشته باشند.

دبیر محلات کم‌برخوردار وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه ملی توسعه روستا‌های کم‌برخوردار اشاره کرد و گفت: از مجموع ۳۹ هزار و ۵۰۰ روستای کشور، ۱۳ هزار و ۵۴۲ روستا با جمعیتی حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، در چارچوب همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونت روستایی ریاست‌جمهوری شناسایی شده و در قالب ۴۴۰ منظومه روستایی سازمان‌دهی شده‌اند.

آقامحمدی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سامانه یکپارچه خدمات محلات و روستا‌ها با عنوان «شکوفه آلو» خبر داد و افزود: این سامانه با تجمیع چهار سامانه کوچک‌تر، زمینه دسترسی به اطلاعات محلات، خدمات بانکی و ارتباطی، ظرفیت‌های محلی، آموزش‌های رایگان و سایر خدمات موردنیاز مردم را فراهم می‌کند.

بر اساس اعلام وی، قرار است این سامانه در چهارشنبه آینده رونمایی شود و معرفی و آغاز اطلاع‌رسانی درباره آن نیز از مازندران صورت گیرد.

استاندار مازندران هم در این دیدار بر ضرورت تدوین الگوی اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های روستایی استان، توسعه اشتغال، بهره‌گیری از اقتصاد دیجیتال و اجرای طرح‌های آبادانی و پیشرفت منظومه‌های روستایی تأکید کرد. ‎

علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت پیوند میان توسعه زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی روستاها، گفت: توسعه روستا‌ها نباید فقط به اجرای طرح‌های عمرانی محدود شود، بلکه باید با تدوین یک الگوی اقتصادی متناسب با ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و توانمندی‌های هر منطقه، زمینه اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوار‌های روستایی و ماندگاری جمعیت در روستا‌ها فراهم شود.

در این نشست که با هدف بررسی طرح‌های آبادانی و پیشرفت منظومه‌های روستایی مازندران برگزار شد، مواردی مانند آبرسانی، ساماندهی زیرساخت‌های روستایی، فرصت‌های شغلی پایدار، تخصصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی روستاها، جذب سرمایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال بررسی شد.