به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری اظهار کرد: در حال حاضر ۶۱ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت) در استان در حال ساخت است که این طرح‌ها در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

وی با اشاره به صدور مجوزهای جدید سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان افزود: اجرای طرحهای جدید گردشگری، می‌تواند زمینه توسعه ظرفیت‌های گردشگری استان را فراهم کند.

صفری همچنین از صدور ۱۸ پروانه بهره‌برداری برای واحدهای گردشگری خبر داد و گفت: این پروانه‌ها حوزه‌هایی همچون دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، هتل، منطقه نمونه گردشگری، بوم‌گردی، اقامتگاه سنتی و سفره‌خانه سنتی را شامل می‌شود و در مجموع زمینه ایجاد ۵۸ فرصت شغلی جدید را فراهم کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اظهار کرد: توسعه این بخش می‌تواند زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش تقاضا برای خدمات و محصولات محلی باشد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری، از مراکز اقامتی و پذیرایی گرفته تا تأسیسات تفریحی و خدمات سفر، به افزایش ظرفیت میزبانی از گردشگران کمک می‌کند.

وی گفت: تسهیل سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، در کنار ایجاد زیرساخت‌های جدید، از عوامل مؤثر در افزایش ظرفیت اقتصادی این بخش به شمار می‌رود.

صفری در ادامه توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و واحدهای سنتی را فرصتی برای معرفی فرهنگ، آداب‌ورسوم و ظرفیت‌های بومی مناطق مختلف استان دانست و افزود: بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها، در صورت جذب گردشگر و افزایش مدت اقامت مسافران، می‌تواند به افزایش درآمد فعالان اقتصادی و تقویت کسب‌وکارهای محلی کمک کند.

مدیرکل میراث استان با بیان اینکه در مجموع ۳۴۹ واحد گردشگری تحت نظارت این اداره‌کل فعالیت می‌کنند، یادآور شد: استان دارای ۴۴ هتل، ۴۶ واحد بوم‌گردی، چهار هتل‌آپارتمان، ۳۵ مهمان‌پذیر و سه اقامتگاه سنتی است.