تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در دیداری دوستانه پیش از آغاز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، مقابل تیم عراق به پیروزی رسید.

برتری تیم ملی والیبال نشسته ایران مقابل عراق در دیدار دوستانه

برتری تیم ملی والیبال نشسته ایران مقابل عراق در دیدار دوستانه

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ملی‌پوشان والیبال نشسته ایران در این دیدار تدارکاتی موفق شدند با برتری در سه ست متوالی، تیم عراق را شکست دهند و آمادگی خود را پیش از آغاز رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا محک بزنند.

این مسابقه دوستانه در راستای آماده‌سازی تیم ملی ایران برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی برگزار شد و فرصتی برای ارزیابی شرایط فنی بازیکنان و افزایش هماهنگی تیمی در آستانه آغاز رقابت‌ها بود.

تیم ملی والیبال نشسته ایران که چند روزی است در ناگویا حضور دارد؛ سه شنبه (۲۱ مهر) نخستین تمرین خود را که به بدنسازی اختصاص داشت، برگزار کرد. همچنین تیم ملی در نزدیکی هتل محل اقامت خود امروز چهارشنبه یک تمرین برگزار کرد تا بعد از چند روز استراحت تیم بتواند خودش را برای مسابقات رسمی آماده کند.

طبق برنامه تمرینی کادرفنی، تیم ملی والیبال نشسته فردا پنجشنبه یک جلسه تمرینی دیگر هم دارد.

تیم ملی والیبال نشسته جمعه هم کلاس بندی خود را انجام می‌دهد و در سالن مسابقات یک دیدار دوستانه مقابل تیم ملی ژاپن برگزار می‌کند.