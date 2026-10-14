رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، در آیین افتتاح این طرح با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، خواستار پیگیری و به سرانجام رساندن پروژه‌ها شد و بهره‌برداری از طرح‌های زیربنایی را زمینه‌ساز استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده برای توسعه استان دانست.

هزینه کرد ۶.۶ میلیاردی برای طرح توسعه بهره‌برداری از رودخانه ارس در پایاب سد کرم‌آباد

همچنین مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی نیز با اشاره به اجرای شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد کرم‌آباد در شهر شوط، گفت: طرح توسعه بهره‌برداری از رودخانه ارس در پایاب سد کرم‌آباد، در گستره‌ای بالغ بر ۵ هزار و ۱۷۶ هکتار اجرا شده است. برای اجرای این طرح، ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و ارزش به‌روز آن ۲۸ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

مجید رستگاری ادامه داد: بهره‌برداری از این شبکه، با فراهم‌کردن زمینه استفاده بهینه از منابع آب، نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری کشاورزی، افزایش تولید محصولات، تقویت امنیت غذایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی شمال آذربایجان‌غربی خواهد داشت. همچنین توسعه اشتغال پایدار و بهبود معیشت کشاورزان از دیگر دستاوردهای مورد انتظار این طرح زیربنایی است.