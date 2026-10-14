دادستان تهران با اشاره به اجرای آزمایشی سامانه ضمانت الکترونیک از ۱ شهریور ماه در سه دادسرای تهران و پیوستن تمامی دادسرا‌های شهر و استان تهران به این سامانه از بیست‌ودوم شهریور ماه، گفت: میزان خطا‌ها در ابتدای اجرای طرح حدود ۳۰ درصد بود که اکنون به کمتر از ۵ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی، دادستان تهران، در رونمایی از طرحهای پذیرش هوشمند و وثایق و کفالت ها، موسوم به ضمانت الکترونیک گفت: اجرای آزمایشی سامانه ضمانت الکترونیک از ۱ شهریور سال ۱۴۰۵ در سه دادسرای تهران آغاز شد و از بیست‌ودوم شهریور ماه نیز، تمامی دادسرا‌های شهر و استان تهران به این سامانه پیوستند.

دادستان تهران افزود: اجرای موفق این طرح مستلزم هماهنگی گسترده میان بخش‌های مختلف قوه قضائیه و دستگاه‌های بیرونی بود. در این مسیر، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تأمین اجتماعی همکاری مؤثری داشتند. همچنین تلاش‌های معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سایر مسئولان و کارشناسان در پیشبرد این طرح نقش مهمی داشت.

دادستان تهران با اشاره به برگزاری پنج نشست تخصصی با مدیران دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: در این جلسات، مشکلات موجود در فرایند ارائه خدمات برخط بررسی و ۴۱ مصوبه برای رفع موانع فنی و اجرایی به تصویب رسید که اقدامات لازم برای اجرای آنها انجام شد.

صالحی، پایداری خدمات و سرویس‌های سازمان امور مالیاتی را یکی از محور‌های اصلی این اقدامات دانست و گفت: با توجه به ضرورت دسترسی مستمر به اطلاعات، بر پایداری سرویس‌های این سازمان در روز‌های تعطیل و خارج از ساعات اداری تأکید شد و مشکلات مربوط به این بخش مورد پیگیری قرار گرفت و حل شد. همچنین به دلیل به‌روز نبودن اطلاعات قیمت املاک در برخی مناطق کشور و نقاطی از تهران، مقرر شد اطلاعات و قیمت‌های جدید حداکثر ظرف یک هفته بارگذاری شود تا فرایند ارزش‌گذاری وثایق با دقت بیشتری انجام گیرد.

دادستان تهران با بیان اینکه ناپایداری خدمات و میزان خطا‌های سامانه نیز کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: میزان خطا‌ها در ابتدای اجرای طرح حدود ۳۰ درصد بود که با اقدامات اصلاحی و رفع اختلال‌های موجود، اکنون به کمتر از ۵ درصد رسیده است. بخش عمده مشکلات فنی که در مراحل نخست اجرای سامانه وجود داشت، با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شده است.

دادستان تهران با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از بروز اختلال در ارائه خدمات ضمانت الکترونیک اظهار کرد: برای هر یک از دستگاه‌های همکار، مسئول مشخصی به‌عنوان رابط و پشتیبان اختصاصی تعیین شده است تا ارتباط مستقیم و مستمر میان آن دستگاه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر بخش‌های مرتبط برقرار باشد و مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت شناسایی افرادی که به دلیل ناتوانی در معرفی وثیقه یا کفیل در زندان می‌مانند، اشاره کرد و گفت: به سازمان زندان‌ها، از جمله مجموعه زندان‌های استان تهران، اعلام شده است افرادی که به دلیل عجز از معرفی وثیقه یا کفیل در بازداشت هستند، در اسرع وقت شناسایی شوند و با آنان درباره امکان تأمین ضمانت گفت‌و‌گو صورت گیرد. اطلاعات این افراد نیز برای پیگیری و بررسی راهکار‌های رفع مشکل به مراجع مربوط اعلام شود.