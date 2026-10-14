به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بهزاد حسن‌زاده اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های ترددشمار، در نیمه نخست سال جاری مجموع ترددهای داخل استانی و بین‌استانی در محورهای آذربایجان‌غربی به ۱۳۳ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۵۹۹ تردد رسید.

وی افزود: از این میزان، ۱۱۴ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۸۷۲ تردد مربوط به جابه‌جایی خودروها در داخل استان و ۱۸ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۷۲۷ تردد مربوط به ورود و خروج خودروها در ارتباط با سایر استان‌ها بوده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به آمار تردد خودروها در مبادی ورودی و خروجی استان تصریح کرد: در این بازه زمانی، ۹ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۶۰۹ خودرو وارد استان شده و ۹ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۱۱۸ خودرو نیز از استان خارج شده‌اند که در مجموع، ۱۸ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۷۲۷ تردد ورودی و خروجی به ثبت رسیده است.

حسن‌زاده در ادامه با اشاره به عملکرد سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۳ هزار و ۱۷۰ تماس با سامانه ۱۴۱ استان برقرار شده که از این تعداد، ۴۰ هزار و ۲۷۵ تماس به‌صورت مستقیم توسط کارشناسان پاسخ داده شده است.