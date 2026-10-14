مدیر عامل بورس انرژی گفت: از آذر امسال، معاملات برق به صورت سنتی محدود خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد نظیفی در خصوص معاملات برخط برق اظهار کرد: از آذر ماه امسال، معاملات برق به صورت سنتی محدود خواهد شد.

مدیر عامل بورس انرژی در ادامه بیان کرد: برخط‌شدن معاملات موجب افزایش شفافیت، کاهش خطا‌های انسانی و جلوگیری از دسترسی‌های نامتعارف در فرایند معاملات می‌شود.

نظیفی افزود: حرکت به سمت معاملات دو یا سه روز پیش از تحویل، گامی مثبت برای کوتاه‌تر شدن افق معاملات و به‌روزتر شدن تصویر بازار برق است.