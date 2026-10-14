به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عملیات اجرایی سد مخزنی «سجادرود» شهرستان بابل با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، فرماندار، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و محلی رسماً آغاز شد تا یکی از مطالبات دیرینه مردم این خطه در حوزه مدیریت منابع آب وارد فاز اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح بزرگ زیرساختی، با تشریح مشخصات فنی سد سجادرود گفت: این سد مخزنی با ارتفاع ۷۰ متر از پی، طول تاج ۳۵۰ متر و ظرفیت ذخیره‌سازی مخزن معادل ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب طراحی شده است.

حیدر داودیان، افزود: با بهره‌برداری از این سد مهم، امکان تنظیم سالانه ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب فراهم خواهد شد که نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین پایدار آب شرب و کشاورزی منطقه خواهد داشت.

وی با اشاره به اسناد بالادستی و برنامه‌ریزی‌های منابع آب تا افق ۱۴۳۰ خورشیدی تصریح کرد: نقش محوری کشاورزی در اقتصاد مازندران ایجاب می‌کند که اجرای طرح های بزرگ زیرساختی با پیوست‌های دقیق اجتماعی و زیست‌محیطی همراه باشد. بر همین اساس، رویکرد شرکت آب منطقه‌ای بر این است که ضمن تامین نیاز‌های حیاتی آبی منطقه، دغدغه‌های مردمی پیرامون جابه‌جایی سکونتگاه‌ها، صیانت از اراضی کشاورزی و کاهش آسیب‌های معیشتی به حداقل ممکن برسد.

فرماندار بابل، با اشاره به چالش‌های تاریخی و دیرینه تامین آب در این شهرستان گفت: کاهش چشمگیر آبدهی چشمه‌ها در دوره‌های خشکسالی و کم‌بارشی و همچنین خشک شدن تدریجی بخشی از چاه‌های تامین آب شرب و کشاورزی، ضرورت حیاتی مهار روان‌آب‌ها در فصل‌های پربارش را دوچندان کرده است.

مصطفی میرتبار، ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه اجرای این طرح ملی بتواند بخشی از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی این شهرستان پرجمعیت را جبران کند، خاطرنشان کرد: وعده اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی استاندار مازندران، پشتوانه‌ای محکم برای تسریع در روند ساخت این پروژه است و امیدواریم با تزریق به‌موقع منابع مالی، شاهد پیشرفت فیزیکی مناسبی در مراحل اجرایی باشیم.

حسن نتاج، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تاکید بر لزوم رعایت عدالت در اجرای طرح‌های کلان عمرانی گفت: همان‌قدر که تامین آب شرب و کشاورزی برای ساکنان دشت و مناطق پایین‌دست اهمیت دارد، مطالبات، حقوق مکتسبه و نیاز‌های بحرانی مردم مناطق بالادست نیز باید با دقت شنیده و محقق شود.

وی با اشاره به محرومیت‌های برخی مناطق بالادست سجادرود در دسترسی به آب شرب سالم و بهداشتی افزود: تاسف‌بار است که بخشی از ساکنان این مناطق همچنان از آب شرب غیربهداشتی رنج می‌برند؛ لذا انتظار می‌رود در کنار اجرای طرح سدسازی، تمهیدات لازم و عملیاتی برای حل ریشه‌ای این مشکل و تامین آب شرب اهالی بالادست نیز اندیشیده شود.

نتاج در پایان با قدردانی از اهتمام استاندار مازندران و همراهی دستگاه‌های اجرایی در پیگیری احداث سد سجادرود، ابراز امیدواری کرد که هم‌افزایی میان نهاد‌های مختلف، علاوه بر رفع کمبود‌های زیرساختی بابل، پاسخگوی مطالبات بحق معیشتی و رفاهی مردم منطقه نیز باشد.