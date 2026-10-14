بر اثر سیل شدید در استانبول ترکیه؛ خیابان‌ها زیر آب رفتند و خودرو‌ها گرفتار شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، بارش شدید و سیل‌آسای باران در استانبول ترکیه، موجب آب‌گرفتگی گسترده خیابان‌ها، منازل، مراکز تجاری و ایستگاه‌های مترو شد و زندگی روزمره شهروندان را مختل کرد.

بارندگی شدید که از شامگاه سه‌شنبه آغاز شده بود، صبح چهارشنبه شدت گرفت و در مناطق مختلف استانبول به جاری شدن روان‌آب و اختلال در تردد خودرو‌ها انجامید.

در منطقه اسنیورت، زنی بر اثر شدت جریان آب گرفتار و چند متر کشیده شد، اما شهروندان حاضر در محل موفق شدند او را نجات دهند. تصاویر منتشرشده از این حادثه، لحظات گرفتار شدن و نجات این زن را نشان می‌دهد.

در مناطق باشاک‌شهیر، سلطان‌غازی، ساری‌یر، بی‌کوز و بویوک‌چکمجه نیز خیابان‌ها زیر آب رفتند و شماری از خودرو‌ها در مسیر‌های آب‌گرفته گرفتار شدند.

همچنین ورود آب به ایستگاه متروی المپیات در باشاک‌شهیر و ایستگاه حاجی‌عثمان در ساری‌یر، مشکلاتی برای مسافران ایجاد کرد. در منطقه آرناووت‌کوی نیز ریزش بخشی از مسیر جاده گزارش شده است.

در منطقه صنعتی حرامی‌دره اسنیورت، آب وارد شماری از واحد‌های تجاری شد. همچنین در سلطان‌غازی و بویوک‌چکمجه، آب‌گرفتگی زیرزمین ساختمان‌ها و معابر گزارش شده است.

بارندگی شدید موجب افزایش ترافیک صبحگاهی استانبول شد؛ به‌طوری‌که میزان تراکم ترافیک شهر در مقطعی به ۷۲ درصد رسید.

مرکز هماهنگی حوادث شهرداری استانبول، آکوم، هشدار داده است که در برخی مناطق احتمال بارش ۴۰ تا ۷۰ میلی‌متر باران وجود دارد و سرعت وزش باد نیز ممکن است به ۸۰ کیلومتر در ساعت برسد.

استانداری استانبول نیز درباره تداوم بارش‌ها تا روز‌های آینده، احتمال سیلاب ناگهانی، آب‌گرفتگی معابر، صاعقه و اختلال در حمل‌ونقل هشدار داده است.

تا زمان بررسی این گزارش‌ها، آمار تأییدشده‌ای از تلفات جانی ناشی از سیل امروز منتشر نشده است.