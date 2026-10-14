به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کودکان و نوجوانان در این نشست پرسش‌های خود را درباره محتوای کتاب، شخصیت‌های شهید، انگیزه نویسنده و نمادهای تصویرگری مطرح کردند و با حضور فعال در بحث‌ها، از فرصتی متفاوت برای آشنایی با دنیای نقد کتاب بهره بردند.

رحیم مخدومی شربیانی با تأکید بر اهمیت معرفی قهرمانان بومی و حفظ هویت تاریخی شهرها، درباره انگیزه نگارش کتاب و مفاهیم نهفته در تصویرگری آن توضیح داد و حاضران را به داستان‌نویسی و ثبت روایت زندگی قهرمانان پیرامون خود دعوت کرد.

در بخش کارشناسی، مهدی ارگی درباره انتخاب موضوع و نویسندگی برای کودکان سخن گفت و مسعود میرسالاری، منتقد و استاد ادبیات، به بررسی خط داستانی، زبان روایت و تصویرگری اثر پرداخت. شعله جهانگیری، نویسنده کتاب‌های «عملیات نجات مادربزرگ» و «پرواز نقاشی»، نیز از حاضران این برنامه بود.

این نشست با حضور اعضای گروه‌های داستان‌نویسی و نقالی کتابخانه و جمعی از دانش‌آموزان شهرستان برگزار شد و در راستای ترویج کتاب‌خوانی، تقویت روحیه پرسشگری و آشنایی کودکان با نقد ادبی به پایان رسید.