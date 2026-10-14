مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی از ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به ۹ هزار و ۳۸ فرد نابینا و کم‌بینا در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رسول بابایان با اشاره به نامگذاری ۲۳ مهر به روز جهانی عصای سفید اظهار کرد: ۸ هزار و ۶۵۸ خانوار دارای مشکلات بینایی تحت پوشش بهزیستی آذربایجان‌غربی قرار دارند و از خدمات حمایتی و توانبخشی متناسب با نیازهای خود بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به فعالیت مراکز تخصصی توانبخشی افراد دارای آسیب بینایی در استان افزود: دو مرکز تخصصی آموزشی و توانبخشی ویژه نابینایان و کم‌بینایان در ارومیه و مهاباد فعال است که با ظرفیت مجموع ۱۰۰ نفر، خدمات آموزشی و توانبخشی ارائه می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی ادامه داد: آموزش مهارت‌های زندگی، هنردرمانی، جهت‌یابی، آموزش خط بریل و تقویت حواس جایگزین بینایی از جمله خدمات این مراکز است که با هدف افزایش توانمندی، استقلال فردی و تسهیل حضور افراد دارای آسیب بینایی در فعالیت‌های روزمره و اجتماعی ارائه می‌شود.

بابایان با تأکید بر اهمیت شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی در کودکان گفت: غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال یکی از برنامه‌های پیشگیرانه بهزیستی است که با هدف تشخیص به‌موقع مشکلات بینایی و فراهم کردن زمینه پیگیری‌های تخصصی و درمانی اجرا می‌شود.

وی افزود: سال گذشته بیش از ۱۱۷ هزار کودک ۳ تا ۶ سال در آذربایجان‌غربی غربالگری بینایی شدند که از این تعداد، چهار هزار و ۱۹۲ کودک برای بررسی‌های تخصصی به مراکز مربوطه ارجاع داده شدند.

مدیرکل بهزیستی استان بیان کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، یک‌هزار و ۹۴۲ مورد دارای عیوب انکساری چشم تشخیص داده شدند و ۶۹۴ مورد نیز به تنبلی چشم مبتلا بودند.

وی با اشاره به اهمیت پیگیری نتایج غربالگری خاطرنشان کرد: شناسایی اختلالات بینایی در سنین پایین، زمینه ارجاع به‌موقع کودکان برای بررسی‌های تخصصی و دریافت خدمات مورد نیاز را فراهم می‌کند و می‌تواند در پیشگیری از پیامدهای ناشی از تشخیص دیرهنگام مشکلات بینایی مؤثر باشد.