به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، جعفر محمود نژاد اقدمی افزود: پیامک‌هایی در روز‌های گذشته برای برخی از هموطنان ارسال شده است که براساس آن، لازم است اطلاعات اظهارشده به نام آنها در سامانه‌های مالیاتی بررسی شود.

وی تصریح کرد: هموطنان اگر پیامکی از سوی سازمان امور مالیاتی با موضوع «جهت ویرایش پرونده یا رد اطلاعیه ‏های خرید و فروش» دریافت کرده‌اند، به این معناست که معامله‌ای به نام آن‌ها ثبت شده است، از این رو ضروری است با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir بخش اطلاعات صورت معاملات و ۱۶۹ مکرر/ سامانه واکنش به اطلاعات نسبت به این اطلاعات واکنش نشان دهند.

وی تصریح کرد: درصورتی که اطلاعات نمایش‌داده‌شده صحیح و مورد تأیید فرد باشد، نیازی به انجام هیچ اقدامی نیست، اما اگر اطلاعات ثبت‌شده مورد تأیید نباشد، لازم است فرد نسبت به رد آن اقدام کند.

مدیرحسابرسی امورمالیاتی مهاباد با اشاره به علت اجرای این طرح، اظهارداشت: این اقدام در پی مراجعات و اعتراضات برخی شهروندان درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی آنها دراظهار معاملات انجام شده است و با هدف پیشگیری از چنین مواردی و اطلاع‌رسانی به‌موقع به مؤدیان مالیاتی صورت می‌گیرد.