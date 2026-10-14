رئیس سازمان بازرسی کل کشور از آغاز فعالیت‌های شبانه‌روزی در این سازمان خبر داد و گفت: شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، در دستور کار

شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، در دستور کار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی قریب به دو ماه گذشته اظهار کرد: در این مدت تلاش کردیم پیگیری مشکلات کلان کشور را در اولویت قرار دهیم. در همین راستا، جلساتی با ۱۴ نفر از وزرای دولت برگزار شده و نشست‌هایی نیز با اقتصاددانان برای بررسی راهکار‌های برون‌رفت از شرایط فعلی کشور داشته‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل معیشتی مردم تصریح کرد: حل مشکلات مردم و بهبود وضعیت معیشتی آنان از اولویت‌های سازمان بازرسی است و پیگیری اقداماتی که به رفع مشکلات مردم منجر شود، در دستور کار قرار دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی همچنین بر ضرورت ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع واگذاری‌ها تأکید کرد و توجه ویژه به این حوزه را خواستار شد.