رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: واحدهای تولیدی این استان سالانه ۱۶ هزار تن تخم‌مرغ خوراکی تولید و به بازار عرضه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری با اشاره به ظرفیت‌های صنعت طیور در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵ واحد تخم‌گذار صنعتی با ظرفیت یک میلیون و ۲۹۸ هزار قطعه در هر دوره در سطح استان فعال هستند که نقش مهمی در تامین سبد پروتئینی منطقه ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه پایداری تولید در واحدهای صنعتی از اولویت‌های این سازمان است، افزود: علاوه بر واحدهای تولیدی فعال، ۲ واحد پرورش پولت (مرغ نابالغ) نیز با ظرفیت ۴۰ هزار قطعه در هر دوره در استان مشغول فعالیت هستند که وظیفه تامین و جایگزینی گله‌های تخم‌گذار را بر عهده دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: توسعه واحدهای پرورش طیور با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و دانش‌بنیان، یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان در راستای افزایش بهره‌وری و خودکفایی در تولید محصولات پروتئینی است.

اصغری خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر واحدهای تولیدی، رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه‌ای و همچنین ارتقای ضریب تبدیل در این واحدها، از برنامه‌های مستمر کارشناسان این سازمان برای حفظ و افزایش سطح تولید تخم‌مرغ در استان است.