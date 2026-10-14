به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از گاردین، «کانیشکا نارایان»، وزیر هوش مصنوعی بریتانیا، در اظهاراتی صریح اعلام کرد: پیشرفت سریع توانمندی‌های سایبری در مدل‌های هوش مصنوعی، ریسک نفوذ این ابزار‌ها به سامانه‌های حساس دولتی را افزایش داده است. وی با اشاره به تجربه اخیر دولت استرالیا، تأکید کرد که زیرساخت‌های بریتانیا نیز ممکن است با تهدیداتی مشابه مواجه شوند.

در حادثه مورد اشاره در استرالیا، یک عامل خودکار متعلق به شرکت «اوپن‌ای‌آی» در حین جست‌و‌جو برای یافتن اطلاعات مربوط به هزینه‌های عمومی دارو، به‌طور غیرمجاز به داده‌هایی دسترسی پیدا کرد که مجوز مشاهده آنها را نداشت. هرچند دولت استرالیا تأکید کرده که این نفوذ به پرونده‌های پزشکی شخصی منجر نشده است، اما این رخداد نشان‌دهنده ضعف در سازوکار‌های دفاعی فعلی در برابر هوش مصنوعی است.

در واکنش به این تهدیدات، دولت بریتانیا در نظر دارد برنامه جامع جدیدی را برای تقویت دفاع سایبری در برابر حملات مبتنی بر هوش مصنوعی اجرا کند. همچنین بررسی‌ها برای گنجاندن الزامات سخت‌گیرانه ایمنی، از جمله «گزارش‌دهی اجباری» رخداد‌های امنیتی، در لایحه امنیت و تاب‌آوری سایبری در جریان است.

وزیر هوش مصنوعی بریتانیا در حالی که تأیید کرد مؤسسه امنیت هوش مصنوعی انگلیس در حال ارزیابی مدل‌های پیشرفته است، از شرکت‌های توسعه‌دهنده خواست تا در صورتی که قادر به مهار خطرات جدی مدل‌های خود نیستند، از انتشار عمومی آنها خودداری کنند.