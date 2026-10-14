تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «کارآگاهان کوچک» از نگارش و آماده‌سازی فصل دوم این مجموعه در ۴۰ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای و برنامه‌ریزی برای ساخت نسخه سینمایی آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا عطارد، تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «کارآگاهان کوچک» با حضور در استودیوی شبکه خبر پیرامون الزامات برنامه‌سازی برای گروه سنی کودک و نوجوان و آخرین جزئیات ادامه این اثر به تشریح دیدگاه‌ها و اقدامات انجام‌شده پرداخت.

عطارد درباره ویژگی‌های برنامه خوب برای کودکان گفت: برنامه مناسب کودک اثری است که منطبق بر خواست و سلیقه واقعی خود او باشد. عمده چالش برنامه‌سازی این است که بزرگسالان از زاویه دید و دغدغه‌های تربیتی خود به کودک نگاه می‌کنند و تلاش دارند آموخته‌هایشان را به او تحمیل کنند؛ در حالی که کودک برخوردی کاملاً صادقانه دارد و در صورت همخوان نبودن اثر با دنیای ذهنی‌اش، ارتباط برقرار نمی‌کند. وی با اشاره به لزوم درک زبان و شأن انسانی کودک تأکید کرد که در تولید اثر نباید به رفتار‌های تصنعی یا نگاه بالا به پایین روی آورد، بلکه باید کودک را در جایگاه یک انسان با درک مستقل پذیرفت.

وی افزود: کار برای مخاطب خردسال و کودک بسیار تخصصی، ظریف و پیچیده است؛ در حالی که در رده سنی نوجوان، به دلیل نزدیک شدن به جوانی، درک سلایق ساده‌تر صورت می‌گیرد، اما نیازمند به‌ بروز رسانی مداوم ساختار است تا روحیه استقلال‌طلبی، کنجکاوی و اعتمادبه‌ نفس او محترم شمرده شود.

عطارد با یادآوری تجربه حضور خود در برنامه «نیمرخ» افزود: پذیرش نوجوان، شیطنت‌های متناسب با سن او، گفتگوی هم‌سطح و خروج دوربین از پایتخت از دلایل اصلی موفقیت برنامه‌سازی برای این قشر به شمار می‌رود.

این تهیه‌کننده تلویزیون با تبیین کمبود آثار نمایشی برای قشر نوجوان افزود: ممیزی‌های فراوان و نبود رده‌بندی دقیق و متوازن بودجه‌ای سبب شده تا تمرکز اصلی تولیدات بر آثار بزرگسال باشد و برای کودک و نوجوان سهم اندکی در نظر گرفته شود.

وی ورود جدی متولیان فرهنگی و هدایت سکو‌های نمایش خانگی به سمت سرمایه‌گذاری در این حوزه مغفول و پرمخاطب را خواستار شد.

عطارد پیرامون اهداف محقق‌شده در فصل اول «کارآگاهان کوچک» به کارگردانی علی ملاقلی‌پور گفت: راهبرد اصلی ما خروج دوربین از تهران، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و استعداد‌های غنی مناطق مختلف کشور و معرفی جذابیت‌های معماری، فرهنگ و گویش شیرین بوشهر بود. وی افزود: خوشبختانه بازخورد‌ها نشان داد لهجه بوشهری مورد استقبال کودکان قرار گرفته و اثر موفق شد در فضایی ماجراجویانه، روحیه پرسشگری، استدلال و تفکر منطقی را به صورت غیرمستقیم به مخاطب بیاموزد.

تهیه‌کننده «کارآگاهان کوچک» درباره ساخت نسخه سینمایی اثر توضیح داد: طرح سینمایی این طرح در پیچینگ بنیاد سینمایی فارابی در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان با بازخورد مثبت داوران روبه‌رو شد، اما به دلیل بررسی حقوق مالکیت معنوی (IP) سازمان، وقفه‌ای در روند اجرا به وجود آمد. در جلسات اخیر با مرکز کودک و نوجوان سیما توافق شد تا ساخت این نسخه با ساختار سینمایی واقعی (نه صرفاً نسخه طولانی‌شده سریال) برای اکران نوروزی پیگیری شود.

وی درباره فصل دوم سریال افزود: فصل جدید در ۴۰ قسمت با مدت‌زمان افزایش‌یافته ۳۰ دقیقه (در مقایسه با ۲۶ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای فصل اول) طراحی شده است و تاکنون حدود ۲۰ سیناپس آماده شده و موضوعات گسترده‌تری نظیر انرژی هسته‌ای، نخلستان‌ها و صیادی بوشهر با ورود شخصیت‌های جدید وارد داستان شده است.

تیم نویسندگان با سرپرستی محسن ملکی و همراهی علی ملاقلی‌پور، حق‌علی و مرتضی شاه‌کرم در حال نگارش فیلم‌نامه هستند.

عطارد در پایان افزود: برنامه‌ریزی گروه بر این است که با فراهم شدن زیرساخت‌های استانی و اعتبارات سازمانی، تصویربرداری در شرایط مساعد آب‌وهوایی بوشهر طی اواخر پاییز و زمستان انجام شود تا برای آنتن نوروز به پخش برسد.