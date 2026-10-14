به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت اینلاین اسلالوم (آلپاین) پنجشنبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ مهر در مجموعه ورزشی نمک‌آبرود استان مازندران برگزار می‌شود و ورزشکاران رده‌های سنی مختلف برای رقابت با یکدیگر به میدان خواهند رفت.

این رقابت‌ها در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، با حضور بیش از ۲۳۵ ورزشکار دختر و پسر از هشت استان کشور برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، روز نخست مسابقات به رقابت پسران اختصاص دارد و در روز دوم و پایانی نیز دختران در رده‌های سنی مختلف به رقابت خواهند پرداخت تا در پایان این رقابت‌ها، نفرات برتر هر رده سنی معرفی شوند.