به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،فرمانده سپاه ناحیه بابلسر با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده شرکت‌کنندگان در رزمایش جان فدایان شهرستان، گفت: حضور ۱۲ هزار نفر را به نیت امام دوازدهم، حضرت مهدی موعود (عج)، پیش‌بینی کرده‌ایم و امیدواریم با مشارکت گسترده مردم و همراهی مجموعه‌های مختلف، شاهد برگزاری باشکوه این برنامه باشیم.

سرهنگ حسین علیزاده با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ترکیبی دشمن، اظهار کرد: امروز عرصه رسانه و فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین میدان‌های تقابل با دشمن تبدیل شده است؛ میدانی که حضور آگاهانه، تلاش جهادی و مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه را بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌سازد.

وی با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی به جامعه افزود: دشمنان آمریکایی و صهیونیستی با بهره‌گیری از قدرت رسانه‌ای، ابزار‌های تبلیغاتی و عملیات روانی، درصدد تضعیف باور‌های دینی و دور کردن مردم از ارزش‌های اسلامی هستند؛ ازاین‌رو، مقابله با این جریان به هوشیاری، روشنگری و حضور فعال در عرصه رسانه نیاز دارد.

فرمانده سپاه ناحیه بابلسر با اشاره به اهمیت پاسداری از دین مبین اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) همواره بر ضرورت حفظ اسلام و صیانت از ارزش‌های دینی تأکید داشتند و امروز نیز در این برهه حساس، حفاظت از باور‌های اعتقادی جامعه مسئولیتی مهم و همگانی است.

علیزاده ادامه داد: اصحاب رسانه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی، تولید محتوای آگاهی‌بخش و حضور مسئولانه در فضای مجازی می‌توانند در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن، تقویت روحیه همبستگی اجتماعی و تبیین ارزش‌های اسلامی و انقلابی نقشی مؤثر ایفا کنند.

فرمانده سپاه ناحیه بابلسر در ادامه با تشریح برنامه‌های رزمایش «جان‌فدایان» اعلام کرد: این رزمایش ۲۶ مهر، از ساعت ۱۵ تا ۱۷، هم‌زمان با برگزاری رزمایش‌های مشابه در شهر‌های ساری و آمل برگزار می‌شود.

علیزاده با تشریح برنامه‌های رزمایش افزود: برنامه‌ها در بازه زمانی دو ساعته و در بخش‌های مختلف پیش‌بینی شده است. در ساعت نخست، رژه نیرو‌های نظامی، انتظامی و بسیجیان در محلات مختلف شهرستان برگزار می‌شود و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت مداحان و مجریان کشوری، بر شور و نشاط و غنای فرهنگی این مراسم بیفزاییم.

وی درباره بخش دوم رزمایش گفت: در این بخش، گروه‌های شرکت‌کننده به‌ترتیب در مراسم رژه حضور خواهند یافت. خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، بسیجیان طلاب، نیرو‌های نظامی و انتظامی، بسیجیان محلات، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت و اقشار مختلف و کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان از جمله گروه‌های حاضر در این برنامه خواهند بود. رژه خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها نیز در برنامه پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه ناحیه بابلسر در تشریح مسیر مانور اظهار کرد: حرکت کاروان «جان‌فدایان» از میدان بسیج آغاز می‌شود و با حرکت به سمت میدان خلیج فارس ادامه می‌یابد.

وی افزود: رژه موتوری در یک سمت مسیر و رژه نیرو‌های نظامی، انتظامی و مردمی در سمت دیگر انجام خواهد شد و این حرکت در امتداد مسیر تعیین‌شده به سمت ساحل دریای بابلسر ادامه پیدا می‌کند. این برنامه با هدف نمایش همبستگی، انسجام و مشارکت گروه‌های مختلف مردمی و نیرو‌های شرکت‌کننده در رزمایش پیش‌بینی شده است.

علیزاده با تأکید بر اهمیت حضور گسترده مردم و مشارکت گروه‌های مختلف شهرستان خاطرنشان کرد: برای اجرای مطلوب این رزمایش، برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و رسانه‌ای ضروری است.

وی با اشاره به نقش اصحاب رسانه در اطلاع‌رسانی و جریان‌سازی اجتماعی افزود: انتظار داریم رسانه‌های شهرستان با اطلاع‌رسانی دقیق، به‌موقع و اثرگذار و استفاده از ظرفیت‌های خبری و فضای مجازی، در معرفی اهداف و برنامه‌های رزمایش و ترغیب مردم به مشارکت همراهی کنند تا بتوانیم این برنامه را با کیفیت مطلوب و حضور گسترده مردم برگزار کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه بابلسر تأکید کرد: هم‌افزایی میان مجموعه‌های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری موفق رزمایش «جان‌فدایان» باشد و جلوه‌ای از همبستگی، مشارکت اجتماعی و همراهی اقشار مختلف مردم شهرستان بابلسر را به نمایش بگذارد.