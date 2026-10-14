معاون وزیر ارتباطات با اشاره به وضعیت باثبات تخصیص پهنای باند و منابع به پیام‌رسان‌ها و سکو‌های داخلی، بر ضرورت توسعه خدمات دولت هوشمند بر بستر این سکو‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، به ریاست احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و با حضور بهزاد اکبری، معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، اعضای هیئت مدیره و نمایندگان دستگاه‌های عضو مجمع برگزار شد.

ضرورت بازنگری در مدل‌های درآمدی و هزینه‌ای

چیت‌ساز معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در این نشست با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت برای حفظ پایداری ارتباطات کشور، بر ضرورت تقویت منابع مالی شبکه مادر مخابراتی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به عملکرد مالی شرکت در سال ۱۴۰۴ گفت: درآمد‌های عملیاتی شرکت در این سال ۱۹ درصد افزایش یافته، اما رشد بیش از ۵۴ درصدی هزینه‌ها، کاهش ۳۸.۸ درصدی سود ناخالص را به دنبال داشته است.

معاون وزیر ارتباطات، بازنگری در مدل‌های درآمدی و هزینه‌ای، ارتقای بهره‌وری و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی را از الزامات پایداری مالی شرکت برشمرد و تأمین منابع مورد نیاز برای نگهداری و توسعه شبکه مادر مخابراتی کشور را ضروری دانست.

چیت‌ساز با تأکید بر نقش زیرساخت‌های ارتباطی در عملکرد اقتصادی کشور تصریح کرد: هزینه نگهداری شبکه، هزینه حفظ جریان اقتصاد است؛ کیفیت ارتباطات بر بهره‌وری کسب‌وکار‌ها و کیفیت خدمات مردم اثر می‌گذارد و عقب‌ماندن سرمایه‌گذاری در این حوزه از رشد نیاز‌های جامعه، کاهش کیفیت خدمات و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی را به دنبال دارد؛ موضوعی که متأسفانه در حال وقوع است.

تأکید بر بهره‌وری زیرساختی داخلی

وی همچنین با اشاره به وضعیت باثبات تخصیص پهنای باند و منابع به پیام‌رسان‌ها و سکوهای داخلی، بر ضرورت توسعه خدمات دولت هوشمند بر بستر این سکو‌ها تأکید کرد.

چیت‌ساز، شفاف‌سازی هزینه‌های زیرساختی سکوها و بهینه‌سازی الگوریتم‌های فنی و ترافیکی را از جمله اقدامات مؤثر برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های ارتباطی کشور دانست و افزود: این اقدامات می‌تواند ضمن ارتقای بهره‌وری، به حرکت سکوها به سمت استقلال زیرساختی کمک کند.

تداوم خدمات حیاتی و توسعه ظرفیت حمل و نقل بین‌الملل

در ادامه این نشست، بهزاد اکبری با تشریح اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت برای افزایش تاب‌آوری شبکه، از استقرار شبکه مدیریت بحران با هدف تداوم ارائه خدمات حیاتی، از جمله ارتباطات صوتی و تراکنش‌های بانکی، خبر داد.

وی با اشاره به نقش تجهیزات و سامانه‌های بومی، پایش مستمر شبکه و تلاش نیرو‌های متخصص در حفظ پایداری ارتباطات، اعلام کرد: برای کاهش فشار مالی بر اپراتور‌های متأثر از قطعی، هزینه روز‌های قطعی در صورت‌حساب‌های آنان منظور نشده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین با اشاره به تداوم پروژه‌های توسعه‌ای، ترخیص به‌موقع تجهیزات راهبردی و بهره‌برداری از پروژه‌های انتقال در نیمه نخست سال را از اقدامات مؤثر در مدیریت هزینه‌های توسعه شبکه عنوان کرد.

اکبری با بیان اینکه ترافیک بین‌الملل ظرف چند ساعت پس از قطع برخی مسیر‌های دریایی جنوب باز‌مسیریابی شد، از عبور ظرفیت ترانزیت منطقه‌ای شرکت از مرز پنج ترابیت‌برثانیه خبر داد و توسعه این ظرفیت را یکی از مسیر‌های افزایش درآمد ارزی شرکت دانست.

وی تنوع‌بخشی به خدمات و مدل‌های درآمدی، حرکت به سمت ارائه زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه ترانزیت بین‌الملل را از راهبرد‌های شرکت برای تأمین منابع پایدار و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای برشمرد.

در پایان این مجمع، پس از ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بررسی عملکرد مالی شرکت، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ شرکت ارتباطات زیرساخت به تصویب رسید.