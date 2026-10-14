چهارمین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ری

در چهارمین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ری که با حضور امام جمعه شهرری و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستان ری برگزار شد؛ موضوعات مربوط به ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، افزایش هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول و راهکارهای اجرایی لازم جهت ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بررسی شد.