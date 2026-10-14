شرط ورود استعداد‌های برتر و حافظان قرآن به دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دفترچه راهنمای ثبت‌نام متقاضیان پذیرش دانشجو‌معلم از طریق طرح «استعداد‌های برتر ملی» در دانشگاه فرهنگیان برای سال ۱۴۰۵ منتشر شد. بر اساس ضوابط این طرح، استعداد‌های برتر در حوزه‌های مختلف از جمله علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی امکان ورود به دانشگاه فرهنگیان را خواهند داشت.

در میان گروه‌های مشمول این طرح، حافظان قرآن کریم نیز قرار دارند و حافظان عمومی و تخصصی می‌توانند با ارائه مدارک معتبر حفظ خود برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، رتبه و عنوان مدرک حفظ ۱۰ جزء و بالاتر که در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تحصیلی کسب شده باشد، ملاک ارزیابی متقاضیان این گروه خواهد بود.

از دیگر شرایط عمومی شرکت در این طرح می‌توان به داشتن حداکثر ۲۴ سال تمام (متولدین اول مهرماه ۱۳۸۱ به بعد)، سپری‌نشدن بیش از دو سال از تاریخ اخذ مدرک دیپلم (دیپلم‌های صادرشده از ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳ به بعد) و برخورداری از حداقل معدل کتبی نهایی ۱۲ اشاره کرد.

همچنین متقاضیان باید دستکم در یکی از ۹ گروه استعداد‌های برتر ملی قرار داشته باشند و حداقل یک مدرک یا مستند ملی مرتبط با حوزه استعداد خود را در سامانه ثبت‌نام بارگذاری کنند.

فرصت ثبت‌نام در این طرح از شنبه، ۱۸ مهرماه آغاز شده و تا امروز چهارشنبه، ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

حافظان قرآن و سایر متقاضیان برای اطلاع از جزئیات شرایط، مدارک مورد نیاز و ضوابط پذیرش می‌توانند دفترچه راهنمای ثبت‌نام را مطالعه و از طریق سامانه پذیرش دانشگاه فرهنگیان به نشانی https://reg.cfu.ac.ir اقدام کنند.