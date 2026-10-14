به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد پیوند پایدار میان بازار سرمایه و زیست‌بوم نوآوری کشور تنظیم شده و بر هم‌افزایی علمی و عملیاتی برای رفع چالش‌های فناورانه بورس کالا، توسعه ابزار‌های نوین مالی، ارتقای شفافیت و هوشمندسازی فرایند‌های نظارتی و معاملاتی تمرکز دارد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، همکاری طرفین در حوزه‌هایی از جمله به‌کارگیری هوش مصنوعی و تحلیل داده برای شناسایی تخلفات و مدیریت ریسک، پیش‌بینی هوشمند عرضه و تقاضا، توسعه ابزار‌های مبتنی بر فناوری بلاکچین و ایجاد محیط آزمون نوآوری برای بررسی ابزار‌های مالی جدید دنبال خواهد شد.

همچنین، جذب و حمایت از تیم‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان، بهره‌گیری از ظرفیت استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برگزاری رویداد‌های تخصصی حل مسئله و رقابت‌های نوآورانه و توسعه دوره‌های آموزشی، از دیگر محور‌های همکاری دو مجموعه خواهد بود.

در چارچوب این همکاری، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در کنار تجربه و نیاز‌های تخصصی بورس کالای ایران قرار می‌گیرد تا زمینه توسعه ایده‌های نوآورانه و تبدیل آنها به راهکار‌های کاربردی برای ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات بازار‌های کالایی فراهم شود.

راه‌اندازی این مرکز، گامی در مسیر پیوند مؤثرتر دانشگاه و بازار سرمایه و بهره‌گیری از توان علمی و فناورانه کشور برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های نوین بورس کالای ایران خواهد بود.