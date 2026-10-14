به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، گوگل دیپ‌مایند و گوگل کلاود اعلام کردند؛ دسترسی مستقیم به مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی خود را به‌همراه سه میلیون دلار اعتبار رایانشی در اختیار ۲۰۰ پژوهشگر علمی در اروپا قرار می‌دهند. این اقدام به محققان اجازه می‌دهد تا از ابزار‌های تخصصی و قدرتمندی نظیر «آلفافولد ۳»، «درنکست»، «آلفاژنوم»، «آلفاایولو» و «آلفاارث» برای پیش‌بینی الگو‌های آب‌وهوایی شدید و ترسیم دقیق ساختار مولکول‌ها استفاده کنند.

در کنار این حمایت‌های علمی، گوگل مدل جدید و پیشرفته خود با نام «جمینای ۴ آرگون» (Gemini ۴ Argon) را نیز برای توسعه‌دهندگان و کسب‌وکار‌ها در سراسر جهان عرضه کرد. این مدل جدید به‌طور ویژه برای مدیریت وظایف پیچیده و چندمرحله‌ای در حوزه‌هایی، چون کدنویسی، امور مالی، حقوق، امنیت سایبری و پژوهش‌های علمی طراحی شده است.

تحلیلگران معتقدند این اقدامات گسترده، تلاش گوگل برای تقویت جایگاه رقابتی در برابر رقبای سرسختی، چون «اوپن‌ای‌آی» و «آنتروپیک» است. این در حالی است که گوگل پس از چند ماه تأخیر و تغییر در ساختار رهبری آزمایشگاه دیپ‌مایند، اکنون با عرضه ابزار‌های تخصصی و حمایت از جامعه علمی، به‌دنبال تثبیت دوباره پیشتازی خود در بازار جهانی هوش مصنوعی است.