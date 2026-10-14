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بانک ملی ایران برای تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی و اولویتدار استان ایلام؛ با تأمین ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار؛ افزون بر اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۵، موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ تأمین ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک ملی برای تسریع در اجرای طرحهای حملونقل، ایستگاههای پمپاژ کشاورزی، مراکز بیمارستانی و طرحهای تأمین آب آشامیدنی شهرها و روستاها پیشبینی شده است.
احمد کرمی، استاندار ایلام در دیدار با مدیرعامل بانک ملی ایران؛ بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای نظام بانکی برای شتاببخشی به طرحهای توسعهای و تقویت زیرساختهای استان تأکید کرد.
در این نشست همچنین راه کارهای تأمین مالی طرحهای اقتصادی؛ از جمله: مجتمع پتروپالایش و کارخانه سیمان دهلران، پویا نخ ایلام و کوشاب غرب، بررسی شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران نیز بر آمادگی این بانک برای حمایت از سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالآفرین در چارچوب ضوابط بانکی تأکید کرد.