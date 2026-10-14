به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شبنم کاظمی افزود: یکی از مجروحان این حمله پهپادی بر اثر اصابت ترکش به ناحیه سینه و شکم، پس از معاینات پزشکی به اتاق جراحی منتقل شد.

وی گفت: دو مجروح دیگر هم بر اثر جراحت وارد شده بر اندام‌های مختلف درمان‌های اولیه را دریافت کردند و اکنون پزشکان درحال بررسی‌های تخصصی هستند.

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صبح امروز یک فروند پهپاد ناشناس به یک لنج صیادی در محدوده شهرستان سیریک اصابت کرد.