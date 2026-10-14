آسیب به ۳ طبقه از شرکت آرامکو بر اثر حملات یمن

آسیب به ۳ طبقه از شرکت آرامکو بر اثر حملات یمن

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در شرکت آرامکو عربستان سعودی اعلام کرد یک موشک بالستیک، بامداد چهارشنبه به مجتمع محل استقرار دفتر مرکزی این شرکت در شهر ظهران واقع در منطقه شرقی عربستان اصابت کرد.

در جریان این حمله یک برج اداری در داخل مجتمع هدف قرار گرفت و سه طبقه بالایی آن آسیب دیدند.

آتش‌سوزی ناشی از حمله به چند طبقه سرایت کرده و آسیب جدی به مجتمع اصلی آرامکو در ظهران وارد شده است.

پیشتر یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از حمله گسترده موشکی و پهپادی به پالایشگاه شرکت نفتی آرامکو و فرودگاه ملک خالد در ریاض و همچنین شرکت آرامکو در استان ظهران در شرق عربستان خبر داده بود.

وزارت انرژی عربستان سعودی نیز تایید کرد که ساختمان اداری شرکت آرامکو در ظهران هدف قرار گرفته شده، اما تلفات جانی در پی نداشته است.