معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل ۷ بندی ترخیص خودروهای وارداتی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور را به منظور وحدت رویه و تسریع در فرایند ترخیص هم‌زمان با صیانت از حقوق دولت به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری گمرک ایران ؛ بر اساس بخشنامه ابلاغی معاون امور گمرکی گمرک ایران، به منظور جلوگیری از رسوب کالا و تعیین تکلیف خودروهایی که فاقد شناسه ارزش (TSC) در بانک اطلاعات ارزش گمرک هستند، شرایط ترخیص کالا پیش از اعلام نظر نهایی کارگروه تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون ساماندهی صنعت خودرو مشخص شد.

شروط و جزئیات دستورالعمل اجرایی ترخیص:

۱. اخذ تعهدنامه رسمی پرداخت مابه‌التفاوت: از صاحب کالا تعهد کتبی اخذ می‌شود که چنانچه ارزش اظهاری کمتر از ارزش استنباطی کارگروه مربوطه تشخیص داده شود، به محض نخستین ابلاغ گمرک نسبت به واریز کامل مابه‌التفاوت وجوه متعلقه اقدام کند.

۲. محدودیت شماره‌گذاری تا ختم پرونده: در سامانه جامع امور گمرکی پیامی با هشدار قرمز درج خواهد شد مبنی بر اینکه «شماره‌گذاری خودروی ترخیص‌شده منوط به تعیین ارزش نهایی توسط کارگروه و وصول مابه‌التفاوت احتمالی و ختم قطعی پرونده است».

۳. منع صدور بیجک و تایید خروج سیستمی: گمرکات اجرایی موظفند تا زمان وصول مطالبات قطعی، از صدور پته (ثبت بیجک در سامانه EPL) و تأیید سفر خروج در سامانه جدید امور گمرکی (IRICS) خودداری کنند.

۴. اطلاع‌رسانی به پلیس امنیت اقتصادی: خروج فیزیکی این دسته از خودروها از محوطه گمرکی طی نامه‌ای اداری به پلیس امنیت اقتصادی فراجا منعکس خواهد شد.

۵. ارسال پرونده به دفتر تعیین ارزش: گمرک محل موظف است مشخصات کامل خودرو را برای تعیین شناسه ارزش به دفتر تعیین ارزش گمرک ایران ارسال کرده و رونوشت آن را در اختیار دایره بازبینی قرار دهد.

۶. اقدام برای قطع مرور زمان: به منظور حفظ حقوق بیت‌المال، اقدامات لازم برای قطع مرور زمان قانونی و در صورت امکان صدور مطالبه‌نامه کسر دریافتی صورت خواهد پذیرفت.

۷. نحوه آزادسازی نهایی و اعلام به پلیس راهور: پس از تعیین ارزش در کارگروه و صدور شناسه TSC، مابه‌التفاوت احتمالی اخذ، پرونده مختومه و پس از ثبت سیستمی پته خروج، مراتب بلامانع بودن شماره‌گذاری جهت اقدام پلیس راهور روی اظهارنامه گواهی می‌شود.