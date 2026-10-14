به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ تهران به امامت آیت‌الله سید احمد خاتمی در دانشگاه تهران اقامه می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، در‌های دانشگاه تهران از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران بازگشایی خواهد شد و برنامه‌های پیش از نماز نیز از ساعت ۱۱ آغاز می‌شود.

همچنین فرهنگسرای منتظر در حاشیه نماز جمعه این هفته، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، خدماتی و ورزشی را برای نمازگزاران و خانواده‌ها برگزار می‌کند.

از جمله این برنامه‌ها می‌توان به ایستگاه بازی‌های تپش و سرگرمی، فال شهدا و طرح «قرآن بخوانید، جایزه بگیرید» اشاره کرد. توزیع پوستر تمثال رهبر شهید انقلاب نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این مراسم است.

در بخش خدماتی، ایستگاه سلامت با ارائه خدمات طب سنتی و سنجش فشار خون و همچنین ایستگاه مشاوره خانواده با محوریت مسائل کودکان و نوجوانان فعالیت خواهند کرد.

برگزاری پویش «روایت من از زینب (س)» به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و برپایی میز نقاشی کودک نیز از دیگر برنامه‌های فرهنگی فرهنگسرای منتظر در حاشیه نماز جمعه تهران خواهد بود.