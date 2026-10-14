

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس جدول اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت ثبت‌نام متقاضیان شرکت در آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ از روز یکشنبه؛ ۳ آبان‌ آغاز می‌شود و تا روز شنبه ۹ آبان‌ ادامه خواهد داشت.

زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ نیز روز جمعه ۱۶ بهمن‌ خواهد بود.

متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نیز می‌توانند از روز دوشنبه ۱۶ آذر تا یکشنبه ۲۲ آذر با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org برای ثبت‌نام اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ارشد روز‌های پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت‌ ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.