به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به مشکلات نابینایان و کم بینایان استان در تردد از پیاده رو‌های استان گفت: برخی افراد به دلیل ناآگاهی و همسان شدن محل تردد خود با سلیقه شخصی، اقدام به کندن موزاییک‌های خط وسط پیاده رو‌ها می‌کنند که متاسفانه مشکلات زیادی برای نابینایان و کم بینایان استان به وجود می‌آورد.

رقیه رحمانی افزود: طراحی‌های خاص موزاییک‌های خط وسط پیاده رو‌ها ویژه نابینایان و کم بینایان است تا بتوانند با عصا، مسیر ایمن تردد خود را در پیاده رو تشخیص دهند.

وی با بیان اینکه طراحی فضای داخلی این موزاییک‌ها دارای شکل‌هایی مانند خط موازی، دایره و مربع است تاکید کرد: هر کدام از این شکل ها، پیام‌هایی برای نابینایان و کم بینایان دارند و مهمترین راهنما برای نشخیص مسیر ایمن هستند که با تخریب آن، شاهد خوادثی برای این افراد هستیم.

مدیرکل بهزیستی مازندران از همه مردم خواست، با توجه به اهمیت این مسیر‌های ویژه برای نابینایان و کم بینایان، در مراقبت از آن همکاری کنند.

رحمانی همچنین با بیان اینکه طرح مناسب سازی معابر و ورودی ادارات و نهاد‌های استان از مهمترین دغدغه‌های جامعه هدف بهزیستی به ویژه نابینایان، کم بینایان و معلولان است افزود: با توجه به اینکه مناسب سازی معابر و ورودی‌ها از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکگرد مدیران در جشنواره سالانه شهید رجایی محسوب می‌شود، همه نهاد‌ها در این باره بیشتر تلاش کنند تا شاهد تردد ایمن و آسان‌تر این افراد در جامعه باشیم.

بیش از ۹۳۰۰ نابینا و کم بینای مازندران، زیر پوشش طرح‌های حمایتی بهزیستی استان هستند.