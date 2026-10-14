مدیر جهاد کشاورزی بابل، از اجرای طرح تشدید بازرسی و کنترل انبار‌ها و شبکه توزیع کالا‌های اساسی با هدف جلوگیری از احتکار، گران‌فروشی و اختلال در بازار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل، از اجرای طرح تشدید بازرسی و کنترل انبار‌ها و شبکه توزیع کالا‌های اساسی با هدف جلوگیری از احتکار، گران‌فروشی و اختلال در بازار این شهرستان خبر داد.

شهیدی پور گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار اقلام پرمصرف، تیم‌های مشترک نظارتی متشکل از مسئول بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی، نماینده پلیس امنیت اقتصادی و سایر نهاد‌های امنیتی، پایش میدانی انبار‌های شهرستان را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این طرح، موجودی انبارها، میزان دریافت و خروج کالا، نحوه عرضه، اسناد حمل، فاکتور‌های خرید و فروش و ثبت اطلاعات کالا‌های اساسی از جمله برنج، روغن و شکر به دقت بررسی شد. در جریان این بازرسی‌ها، تخلفات چهار واحد صنفی محرز گردید و پرونده‌های مربوطه پس از تکمیل مراحل قانونی، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به مراجع قضایی شهرستان بابل ارجاع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به تداوم این پایش‌ها تصریح کرد: تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی، حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق شهروندان از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی است و این مدیریت با همکاری نهاد‌های امنیتی و نظارتی، روند زنجیره تأمین تا سفره مصرف‌کننده را به‌طور مستمر رصد می‌کند تا از بروز هرگونه اخلال جلوگیری شود.

شهیدی‌پور در پایان با تأکید بر جایگاه راهبردی محصولات اساسی در سبد غذایی خانوارها، اهمیت بخش کشاورزی و تنظیم بازار را این‌گونه تبیین کرد: بخش تولید و توزیع اقلام استراتژیک علاوه بر تأمین نیاز داخلی، نقشی کلیدی در امنیت غذایی، ایجاد اشتغال پایدار و ارزش‌افزوده در چرخه اقتصاد کشاورزی ایفا می‌کند. مدیریت جهاد کشاورزی مصمم است با حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مند و برخورد قاطع با هرگونه تخلف، ثبات و پایداری را در اقتصاد کشاورزی منطقه تقویت کند.

شایان ذکر است شهروندان و روستاییان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، احتکار یا قاچاق کالا‌های اساسی، مراتب را جهت پیگیری قانونی به واحد بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان بابل اعلام کرده و یا از طریق تماس با سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ گزارش نمایند.