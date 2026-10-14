مردم خیر و نیکوکار شهرستان مهر، بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به دانش آموزان کم برخوردار کمک نقدی و غیرنقدی کردند.

کمک یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی خیران شهرستان مُهر به دانش آموزان نیازمند

کمک یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی خیران شهرستان مُهر به دانش آموزان نیازمند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مُهر افزود: مردم این شهرستان، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک‌های نقدی و غیرنقدی را به دانش آموزان کم برخوردار زیرپوشش کمیته امداد اختصاص دادند.

وهب نورایی افزود: کیف مدرسه، نوشت افزار و مبالغ نقدی با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در بخش‌های وراوی و مرکزی شهرستان مهر بین آنان توزیع شد.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.