عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با محکومیت ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان، به دولت این کشور هشدار داد از سرنوشت حاکمان دوران طاغوت که مقابله با دین به نابودی آنان انجامید، درس عبرت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی ظهر امروز در آغاز درس خارج فقه خود در شهر مقدس قم اظهار کرد: اگر واقعاً دولت آذربایجان می‌خواهد با اسلام مخالفت کند، مردم تکلیف خود را خواهند دانست و علما و بزرگان نیز تکلیف مردم را مشخص خواهند کرد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ضمن تشکر از اعتراضات مردم آذربایجان افزود: مردم آذربایجان به اعتراضات خود ادامه دهند، خداوند آنان را یاری می‌کند.

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان و طرح موضوع «یا تحصیل یا حجاب»، این اقدام را مغایر با هویت اسلامی و شیعی اکثریت مردم این کشور دانست و از آن ابراز تأسف کرد.

وی اظهار داشت: بسیار دردآور است که دولتی با ادعای مسلمانی، در کشوری که اکثریت مردم آن مسلمان و شیعه هستند، دست به اقدامی بزند که با روح کفر سازگاری دارد.

ممنوعیت حجاب خواست صهیونیسم است

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار با اشاره به سابقه مقابله با حجاب در برخی کشورهای اروپایی تصریح کرد: این مسئله، دستوری است که صهیونیسم و دنیای کفر برای تضعیف اسلام، سال‌ها و دهه‌هاست در کشورهای اروپایی و گاه کشورهای اطراف آذربایجان دنبال می‌کنند؛ زیرا دریافته‌اند که حجاب یکی از مظاهر تبلیغ اسلام است.

وی با تبیین جایگاه دینی حجاب افزود: حجاب، همان‌گونه که در فرمایشات رهبری شهید نیز آمده است، پیوندی میان زن و خدای تبارک و تعالی، عهدی با خداوند و تبلیغی برای خدا، دستورات الهی و اسلام است.

استاد برجسته خارج فقه واصول حوزه علمیه قم تأکید کرد: امروز هر کسی در هر نقطه‌ای با حجاب مخالفت کند، در حقیقت با خداوند، دستور صریح قرآن کریم و اسلام مخالفت کرده است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با هشدار نسبت به پیامدهای مقابله با احکام اسلامی اظهار داشت: اگر واقعاً دولت آذربایجان می‌خواهد با اسلام مخالفت کند، مردم تکلیف خود را خواهند دانست و علما و بزرگان نیز تکلیف مردم را مشخص خواهند کرد.

وی با رد هرگونه تعارض میان حجاب و تحصیل، خطاب به مسئولان جمهوری آذربایجان گفت: چه کسی گفته است که حجاب مانع تحصیل است؟ چرا این مسئله را به‌درستی بررسی نمی‌کنید؟ چرا زمام امور خود را به دست کفر سپرده‌اید؟ آیا هرچه آنان می‌گویند، شما باید بپذیرید؟

استاد برجسته استاد برجسته خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه هشدار داد: به دولت آذربایجان هشدار می‌دهیم از سرنوشت کسانی که در دوران طاغوت ریاست داشتند و مقابله با دین موجب نابودی آنان شد، درس عبرت بگیرد.

وی افزود: دولت آذربایجان بداند که مقابله با دین، بدون هیچ تردیدی، نتیجه‌ای جز نابودی خود آنان نخواهد داشت.

درخواست از مردم آذربایجان برای ادامه اعتراضات

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در رد ادعای تعارض حجاب با تحصیل و پیشرفت زنان تصریح کرد: حجاب نه‌تنها مانعی برای رشد علمی زنان نیست، بلکه آنان را از خطرات حفظ می‌کند و در مسیر رشد علمی مصونیت می‌بخشد. حجاب نه‌تنها مانع حضور زنان نیست، بلکه زمینه‌ساز و پشتیبان حضور آنان در عرصه‌های مختلف، از جمله عرصه سیاست، است.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار با اشاره به تجربه حضور زنان در عرصه‌های علمی و سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران افزود: در انقلاب اسلامی ما، این مسئله به‌خوبی اثبات شد. یکی از نقاط درخشان انقلاب این بود که زن می‌تواند با رعایت حجاب به بالاترین درجات علمی دست یابد و مناصب عالی سیاسی را بر عهده بگیرد. زنان صلاحیت تصدی بسیاری از مناصب مهم را دارند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از اعتراضات مردم جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب اظهار داشت: از مردم عزیز آذربایجان که در روزهای اخیر تظاهرات و اعتراض کرده‌اند، تشکر می‌کنم و از آنان می‌خواهم این اعتراضات را ادامه دهند.

وی با تأکید بر اینکه این اعتراضات دفاع از یک حکم الهی است، افزود: این اقدام تنها دفاع از مصالح شخصی آنان نیست، بلکه دفاع از حکم خداوند است و بدانند که خدای تبارک و

هشدار آیت‌الله فاضل‌لنکرانی به دولت آذربایجان درباره ممنوعیت حجاب

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با محکومیت ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان، به دولت این کشور هشدار داد از سرنوشت حاکمان دوران طاغوت که مقابله با دین به نابودی آنان انجامید، درس عبرت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی ظهر امروز در آغاز درس خارج فقه خود در شهر مقدس قم اظهار کرد: اگر واقعاً دولت آذربایجان می‌خواهد با اسلام مخالفت کند، مردم تکلیف خود را خواهند دانست و علما و بزرگان نیز تکلیف مردم را مشخص خواهند کرد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) ضمن تشکر از اعتراضات مردم آذربایجان افزود: مردم آذربایجان به اعتراضات خود ادامه دهند، خداوند آنان را یاری می‌کند.

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان و طرح موضوع «یا تحصیل یا حجاب»، این اقدام را مغایر با هویت اسلامی و شیعی اکثریت مردم این کشور دانست و از آن ابراز تأسف کرد.

وی اظهار داشت: بسیار دردآور است که دولتی با ادعای مسلمانی، در کشوری که اکثریت مردم آن مسلمان و شیعه هستند، دست به اقدامی بزند که با روح کفر سازگاری دارد.

ممنوعیت حجاب خواست صهیونیسم است

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار با اشاره به سابقه مقابله با حجاب در برخی کشور‌های اروپایی تصریح کرد: این مسئله، دستوری است که صهیونیسم و دنیای کفر برای تضعیف اسلام، سال‌ها و دهه‌هاست در کشور‌های اروپایی و گاه کشور‌های اطراف آذربایجان دنبال می‌کنند؛ زیرا دریافته‌اند که حجاب یکی از مظاهر تبلیغ اسلام است.

وی با تبیین جایگاه دینی حجاب افزود: حجاب، همان‌گونه که در فرمایشات رهبری شهید نیز آمده است، پیوندی میان زن و خدای تبارک و تعالی، عهدی با خداوند و تبلیغی برای خدا، دستورات الهی و اسلام است.

استاد برجسته خارج فقه واصول حوزه علمیه قم تأکید کرد: امروز هر کسی در هر نقطه‌ای با حجاب مخالفت کند، در حقیقت با خداوند، دستور صریح قرآن کریم و اسلام مخالفت کرده است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با هشدار نسبت به پیامد‌های مقابله با احکام اسلامی اظهار داشت: اگر واقعاً دولت آذربایجان می‌خواهد با اسلام مخالفت کند، مردم تکلیف خود را خواهند دانست و علما و بزرگان نیز تکلیف مردم را مشخص خواهند کرد.

وی با رد هرگونه تعارض میان حجاب و تحصیل، خطاب به مسئولان جمهوری آذربایجان گفت: چه کسی گفته است که حجاب مانع تحصیل است؟ چرا این مسئله را به‌درستی بررسی نمی‌کنید؟ چرا زمام امور خود را به دست کفر سپرده‌اید؟ آیا هرچه آنان می‌گویند، شما باید بپذیرید؟

استاد برجسته استاد برجسته خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه هشدار داد: به دولت آذربایجان هشدار می‌دهیم از سرنوشت کسانی که در دوران طاغوت ریاست داشتند و مقابله با دین موجب نابودی آنان شد، درس عبرت بگیرد.

وی افزود: دولت آذربایجان بداند که مقابله با دین، بدون هیچ تردیدی، نتیجه‌ای جز نابودی خود آنان نخواهد داشت.

درخواست از مردم آذربایجان برای ادامه اعتراضات

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در رد ادعای تعارض حجاب با تحصیل و پیشرفت زنان تصریح کرد: حجاب نه‌تنها مانعی برای رشد علمی زنان نیست، بلکه آنان را از خطرات حفظ می‌کند و در مسیر رشد علمی مصونیت می‌بخشد. حجاب نه‌تنها مانع حضور زنان نیست، بلکه زمینه‌ساز و پشتیبان حضور آنان در عرصه‌های مختلف، از جمله عرصه سیاست، است.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار با اشاره به تجربه حضور زنان در عرصه‌های علمی و سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران افزود: در انقلاب اسلامی ما، این مسئله به‌خوبی اثبات شد. یکی از نقاط درخشان انقلاب این بود که زن می‌تواند با رعایت حجاب به بالاترین درجات علمی دست یابد و مناصب عالی سیاسی را بر عهده بگیرد. زنان صلاحیت تصدی بسیاری از مناصب مهم را دارند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از اعتراضات مردم جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب اظهار داشت: از مردم عزیز آذربایجان که در روز‌های اخیر تظاهرات و اعتراض کرده‌اند، تشکر می‌کنم و از آنان می‌خواهم این اعتراضات را ادامه دهند.

وی با تأکید بر اینکه این اعتراضات دفاع از یک حکم الهی است، افزود: این اقدام تنها دفاع از مصالح شخصی آنان نیست، بلکه دفاع از حکم خداوند است و بدانند که خدای تبارک و تعالی آنان را یاری خواهد کرد.

درخواست از مسئولان ایران برای محکومیت اقدام دولت آذربایجان

استاد حوزه علمیه قم با انتقاد از تناقض میان شعار آزادی و ممنوعیت حجاب گفت: اگر سخن از آزادی است، چرا دختر مسلمانی که می‌خواهد چادر و حجاب داشته باشد، نباید آزاد باشد؟ آیا تنها اهل فسق و فجور باید آزاد باشند که هر کاری می‌خواهند انجام دهند؟

وی افزود: متأسفانه امروز آزادی معنای دیگری پیدا کرده و حقوق زنان نیز از معنای واقعی خود فاصله گرفته است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در پایان سخنانخود، با تأکید بر همراهی ملت ایران با مردم جمهوری آذربایجان اظهار داشت: ما این مسئله را به‌شدت محکوم می‌کنیم و ملت ایران نیز همراه ملت آذربایجان است.

وی خواستار واکنش مسئولان جمهوری اسلامی ایران به این اقدام شد و گفت: امیدواریم مسئولان دولت ایران نیز به اندازه توان و امکانات خود، تذکر دهند، برخورد کنند و این اقدام را تقبیح نمایند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت آزادی دینی و پرهیز از تحمیل بی‌حجابی به زنان مسلمان تصریح کرد: امیدواریم این مسئله هرچه زودتر حل شود و آزادی دینی به معنای واقعی کلمه تحقق یابد.