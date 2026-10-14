معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه برای شرکت در اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا عازم باکو شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، برای شرکت در اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا عازم باکو شد.

غریب آبادی در این اجلاس که در سطح روسای کشور‌های آسیایی برگزار می‌شود، مواضع کشورمان را بویژه در رابطه با زمینه‌های ناامنی در منطقه و تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنایات آنها علیه ملت ایران، تشریح خواهد کرد.

سازوکار سیکا در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ شمسی) به ابتکار نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور وقت قزاقستان، مطرح شد. ایران یکی از ۲۸ کشور عضو سیکا است. هفتمین اجلاس سران سیکا قرار است ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر ۱۴۰۵) در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، برگزار شود.

خاطرنشان می‌شود معاون وزیر امور خارجه در مسیر، در فرودگاه اردبیل نیز دیدار کوتاهی با امامی یگانه، استاندار اردبیل داشت. غریب آبادی در ادامه مسیر، از گذرگاه مرزی آستارا عازم باکو شد.