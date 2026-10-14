پلیس آگاهی گیلان از شهروندان خواست نکات ایمنی در معاملات، امور بانکی و پیگیری‌های اداری و قضایی برای پیشگیری از کلاهبرداری رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ پلیس آگاهی گیلان اعلام کرد: شهروندان باید از اعتماد به افراد ناشناس و وعده‌های فریبنده خودداری کنند و معاملات ملکی و خودرو را از طریق مراکز معتبر و پس از بررسی اصالت اسناد انجام دهند.

همچنین امور اداری و قضایی باید به صورت مستقیم از مراجع مربوط پیگری شود و نباید به ادعای افراد در خصوص داشتن نفوذ و یا ارتباط با مسئولان اعتماد کرد.

پلیس آگاهی گیلان تأکید کرد: برای واریز وجه به حساب افراد، نیازی به اعلام رمز بانکی یا مراجعه به دستگاه خودپرداز نیست و شهروندان باید از افشای رمز کارت بانکی، تحویل کارت به افراد ناشناس و اعتماد به پیامک‌های مشکوک در خصوص برنده شدن در قرعه‌کشی و یا یافتن گنج خودداری کنند.

همچنین افراد مدارک هویتی و ضمانت‌های مالی را تنها در چارچوب قانونی و با آگاهی از تعهدات مربوط ارائه دهند.