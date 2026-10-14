به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، و به نقل از رسانه فدراسیون کاراته، بیش از ۹۰ کشور در کنگره سال ۲۰۲۶ فدراسیون جهانی کاراته (WKF) که روز ۱۳ اکتبر هم‌زمان با رقابت‌های قهرمانی جهان نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال در بیلسکو بیالا برگزار شد گرد هم آمدند. در این نشست که مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته کشورمان نیز حضور داشت. در جریان این نشست روند پیشرفت کاراته در سراسر جهان بررسی شد موضوعات مهم و تأثیرگذار بر این رشته مورد بحث قرار گرفت و اعضای جدید کمیته اجرایی فدراسیون جهانی کاراته انتخاب شدند.

نمایندگان فدراسیون‌های ملی در این کنگره درباره توسعه کاراته بررسی فعالیت‌های فدراسیون جهانی و تعیین اولویت‌های سال‌های آینده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

انتخاب اعضای جدید کمیته اجرایی فدراسیون جهانی کاراته

یکی از مهم‌ترین محور‌های دستور کار کنگره انتخاب اعضای جدید کمیته اجرایی فدراسیون جهانی کاراته بود. اعضا با رأی اکثریت و از طریق رأی‌گیری الکترونیکی انتخاب شدند.

اسامی اعضای منتخب به تفکیک کنفدراسیون‌های قاره‌ای به شرح زیر است:

فدراسیون کاراته آسیا (AKF)

ابراهیم ال‌گناس (عربستان سعودی)

ناصر الرزوقی (امارات متحده عربی)

توشیهیسا ناگورا (ژاپن)

محمد الرستم تون سری ستیا (مالزی)

فدراسیون کاراته اروپا (EKF)

داویده بنتلو (ایتالیا)

داوور چیپک (کرواسی)

مایکل دینزدیل (بریتانیای کبیر)

گونار نوردال (نروژ)

ارجمنت تاشدمیر (ترکیه)

ولفگانگ وایگرت (آلمان)

فدراسیون کاراته اقیانوسیه (OKF)

مایکل کاسیس (استرالیا)

فدراسیون کاراته پان‌آمریکن (PKF)

سامانتا دسیدریو (مکزیک)

خوزه گارسیا مانیون (آرژانتین)

کریگ ووکی (کانادا)

اتحادیه فدراسیون‌های کاراته آفریقا (UFAK)

بشیر شریف (تونس)

محمد الدهراوی (مصر)

سلیمان گای (سنگال)

همچنین کنگره با اتفاق آرا انتصاب خوزه آنتونیو مندز از پورتوریکو را به‌عنوان عضو افتخاری کمیته اجرایی تصویب کرد. این تصمیم در تقدیر از خدمات او در کمیته اجرایی فدراسیون جهانی کاراته طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۶ اتخاذ شد.

بررسی مسائل اداری- مالی و ورزشی

در این نشست مهم‌ترین اولویت‌های اداری، مالی و ورزشی فدراسیون جهانی کاراته بررسی شد. نمایندگان گزارش‌های رئیس دبیرکل و خزانه‌دار فدراسیون را بررسی کردند که شامل صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و بودجه‌های پیشنهادی سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بود.

همچنین اصلاحات اساسنامه فدراسیون جهانی کاراته که پیش‌تر به تصویب کمیته اجرایی رسیده بود، به رأی گذاشته شد.

گزارش‌های مربوط به رقابت‌های قهرمانی جهان نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال سال ۲۰۲۶ در بیلسکو بیالا، کمیسر ورزشی، کمیسیون ورزشکاران و حوزه ارتباطات نیز ارائه شد.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده می‌توان به تقویم ورزشی سال ۲۰۲۷، بازی‌های المپیک و پارالمپیک بریزبن ۲۰۳۲، برنامه میراث اجتماعی و طرح‌های نوآورانه اشاره کرد.

کنگره همچنین رقابت‌های جام جهانی کاراته در هانگژو را بررسی کرد، گزارشی درباره اردوی جوانان فدراسیون جهانی کاراته در سال ۲۰۲۷ در شهر پورچ کرواسی دریافت کرد و به بحث درباره آینده کاراته، چشم‌انداز المپیکی این رشته و تداوم توسعه آن در سراسر جهان پرداخت.

تأیید میزبان رقابت‌های مهم سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸

کنگره فدراسیون جهانی کاراته، شهر‌های میزبان چهار رویداد مهم بین‌المللی را برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ تأیید کرد:

قهرمانی جهان کاراته ۲۰۲۷ ـ مرحله انتخابی: طنجه، مراکش

قهرمانی جهان کاراته ۲۰۲۷ ـ مرحله نهایی: میلان-برگامو، ایتالیا

قهرمانی جهان نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال ۲۰۲۸: گوادالاخارا، مکزیک

جام جهانی کاراته ۲۰۲۸: توکیو، ژاپن

تأکید رئیس فدراسیون جهانی بر پیشرفت کاراته

آنتونیو اسپینوس رئیس فدراسیون جهانی کاراته از نمایندگان فدراسیون‌های ملی و خانواده بزرگ کاراته به دلیل حضور در کنگره و تلاش‌های مستمر برای توسعه این رشته قدردانی کرد.

وی گفت: مایلم از تمام اعضای خانواده کاراته که در کنگره امروز شرکت کردند تشکر کنم. اتحاد ما یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت ماست و پیشرفتی که در دوره اخیر به دست آورده‌ایم چشمگیر بوده است.

افزایش محبوبیت کاراته ارتقای سطح برگزاری رویداد‌ها و توسعه فعالیت‌های تجاری از مهم‌ترین دستاورد‌های ما به شمار می‌روند. این نتایج حاصل تلاش جمعی تمام اعضای جامعه کاراته است و پایه‌ای محکم برای ادامه مسیر پیشرفت در اختیار ما قرار می‌دهد.

کنگره سال ۲۰۲۶ فدراسیون جهانی کاراته در بیلسکو بیالا بار دیگر بر تعهد جامعه بین‌المللی کاراته به توسعه این رشته تقویت همکاری میان فدراسیون‌ها و آماده‌سازی زمینه برای مرحله بعدی رشد جهانی کاراته تأکید کرد.