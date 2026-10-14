

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندارخراسان جنوبی در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت گفت: مسئولان در تسهیل امور سرمایه گذاران، وظایف خود را محدود به اجرا نکنند و پیگیر رفع موانع باشند.

هاشمی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی مدیران در خصوص عدم خرید کالا‌ها و خدمات مورد نیاز ادارات از داخل استان افزود: مدیرانی که در این خصوص ترک فعل کرده‌اند باید پاسخگو باشند.

حمایت بیشتر در خرید خدمات، اقلام و کالا‌های تولیدی داخل استان، مجوز خرید انشعاب آب و برق و گاز برای واحد‌هایی که ۸۰ درصد پیشرفت دارند، بررسی مشکلات فعالان اقتصادی حوزه ساختمان، مشکلات بیمه و حوزه تامین اجتماعی، رفع موانع طرح‌های عمرانی و مصونیت قضایی پیمانکاران برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های خارج از عرف، از دیگر مواردی بود که در این جلسه فعالان بخش خصوصی با استاندارخراسان جنوبی در میان گذاشتند و خواهان رفع آن شدند.