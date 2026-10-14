مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هر زمان استاد مشاور حضوری مداوم و هدایت‌گر داشته، آن انجمن در رویداد‌های ملی همچون جشنواره بین‌المللی «حرکت» پرچمدار علم و فناوری بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی باقری، مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آیین افتتاح مرحله سوم طرح توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های راهبردی و هدایت استادان مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی طرح «رهام» در دانشگاه صنعتی شیراز با اشاره به ابعاد طرح رهام افزود: در ایستگاه سوم این طرح ملی، بیش از ۱۳۰ نفر از استادان مشاور از ۳۱ مرکز دانشگاهی وابسته به ۱۳ استان کشور گردهم آمده‌اند. هدف‌گذاری این طرح، ارتقای مهارت‌های نرم، نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی، توانمندسازی در حوزه نوآوری و کارآفرینی و بازتعریف زیست انجمن‌داری با تکیه بر نقش محوری استادان مشاور است.

باقری با استناد به پژوهش‌ها و پیمایش‌های ملی، اعضای هیئت‌ علمی را معتبرترین گروه مرجع جامعه توصیف کرد و گفت: تجارب سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر جا استادی دلسوز، فراتر از بروکراسی اداری و آیین‌نامه‌ای در کنار دانشجویان ایستاده است، ایده دانشجویی به محصول، بازاریابی فرهنگی و سهم‌گیری جدی در اکوسیستم دانش‌بنیان کشور منجر شده است.

وی با اشاره به اهمیت و تاثیر ارتباط پیوسته و موثر استادان مشاور با دانشجویان گفت: هر زمان استاد مشاور حضوری مداوم و هدایت‌گر داشته، آن انجمن در رویداد‌های ملی همچون جشنواره بین‌المللی «حرکت» پرچمدار علم و فناوری بوده است.

باقری ابراز امیدواری کرد که کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی این دوره سه روزه بتواند گامی عملی برای تقویت پیوند استادان مشاور با بدنه دانشجویی و احیای بیش از پیش این نهاد‌های میانجی در نظام آموزش عالی کشور بردارد.