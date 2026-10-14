به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مأموران گشت انتظامی کلانتری ۱۶۸ سیزده آبان شهرستان ری شب گذشته حین گشت‌زنی، سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ را هنگام سرقت محتویات خودروهای پارک‌شده در حاشیه خیابان مشاهده کردند.

متهمان با مشاهده مأموران انتظامی و بی‌توجهی به دستور ایست پلیس، اقدام به فرار کردند که در پی تعقیب و گریز، مأموران با رعایت ضوابط قانونی استفاده از سلاح، لاستیک‌های خودروی متهمان را هدف قرار دادند و آنان را متوقف کردند. در ادامه، هر دو متهم پیش از هرگونه اقدام برای فرار از محل دستگیر شدند و مقادیری از اموال مسروقه نیز از داخل خودرو کشف شد.

بررسی سوابق متهمان نشان می‌دهد؛ هر دو نفر از سارقان سابقه‌دار، به‌ویژه در زمینه سرقت خودرو و لوازم داخل آن، هستند که به‌تازگی با تأمین قرار قضایی از زندان آزاد شده بودند.

هم‌اکنون متهمان در اختیار فرماندهی انتظامی شهرستان ری قرار دارند و تحقیقات پلیسی برای شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی و بررسی ابعاد فعالیت مجرمانه آنان ادامه دارد.