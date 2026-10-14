به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس اداره بهزیستی کیش گفت: خدمات مشاوره حضوری مرکز برای کودکان، نوجوانان و زوج‌های جوان، کاملاً رایگان ارائه می‌شود.

محمدرضا حیدر‌هایی با اشاره به اهمیت دسترسی آسان مردم به خدمات مشاوره افزود: مراجعه کنندگان می‌توانند بر اساس تشخیص متخصص، تا ۱۰ جلسه از خدمات رایگان مشاوره در مرکز بهره‌مند شوند.

او افزود: مرکز خدمات مشاوره دولتی در حال حاضر روز‌های چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ در اداره بهزیستی کیش فعالیت می‌کند و با استقبال مردم و افزایش تقاضا، امکان گسترش فعالیت آن به سایر روز‌های هفته نیز وجود دارد.

رئیس اداره بهزیستی کیش از ارائه خدمات مشاوره تلفنی با خط ۱۴۸۰ خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند در روز‌های هفته و ساعت کاری با خط مشاوره تماس بگیرند و از خدمات مشاوره تلفنی استفاده کنند.

او با اشاره به راه‌اندازی سامانه ارزیابی روان‌شناختی کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال افزود: والدین می‌توانند با استفاده از سامانه وضعیت روان‌شناختی فرزندان خود را ارزیابی کنند.

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ سال نیز با مراجعه به سامانه امکان خودارزیابی دارند.

رئیس اداره بهزیستی کیش، گفت: با شناسایی نیاز به خدمات مشاوره‌ای، افراد می‌توانند شماره تماس خود را در سامانه ثبت کنند تا کارشناسان تخصصی بهزیستی برای پیگیری و ارائه خدمات مشاوره رایگان با آنان تماس بگیرند.

حیدر‌هایی گفت: سامانه ارزیابی روان‌شناختی از پایگاه اینترنتی اداره بهزیستی کیش به نشانی behzisti.ir در دسترس مردم قرار دارد و خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به آن، ارزیابی اولیه وضعیت روان‌شناختی فرزندان خود را انجام دهند.