به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رویدادی که شرکت‌هایی را برای تولید محصول خلاقانه دور هم گرد آورده است.

در رویداد ملی مانوین خلاقیت، در مرز خیال متوقف نمی‌شود؛ راهی پیدا می‌کند برای عبور از محدودیت‌ها، حل مسئله‌ها و ساختن آنچه پیش از این، دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید.

حسین افشین معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در حاشیه نمایشگاه ملی مانوین گفت: به شرکت‌ها و محصولات خلاق برتر تسهیلات بلا عوض و اعتبار رشد کار اعطا می‌شود.

نمایشگاه رویداد ملی صنایع خلاق تا ۲۳ مهر در اصفهان ادامه دارد.