به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: اکتشاف گسترده نفت، گاز و مواد معدنی قرار است در گرینلندِ جدید و زیبای ما آغاز شود!

وی افزود: کارشناسانی هستند که می‌گویند میزان نفتی که به آسانی قابل استخراج است، بسیار بیشتر از تقریباً هر منطقه خشکی دیگری در هر نقطه از جهان است و مهم‌تر از آن، از نظر امنیتی و برای دفاع و حمله، هم برای ایالات متحده آمریکا و هم برای اروپا، هیچ منطقه‌ای با آن قابل مقایسه نیست.

ترامپ تاکید کرد: هر حمله احتمالی آینده به ایالات متحده باید از مسیر گرینلند انجام شود؛ جایی که سامانه‌های دفاعی ما به طور معمول پهپادها، موشک‌ها یا هر نوع سلاح دیگری را که هنوز حتی به ذهن کسی نرسیده است، سرنگون خواهند کرد. این منطقه به ما زمان، موقعیت و میدان دیدی می‌دهد که در هیچ جای دیگری از جهان وجود ندارد!