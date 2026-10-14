به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتح‌الله نصیریان گفت: با توجه به برگزاری رزمایش «جان‌فدایان ایران» از ساعت ۱۳ تا ۱۸ فردا ۲۳ مهر در رشت، برای تأمین ایمنی، مدیریت عبور و مرور و تسهیل تردد شهروندان، توقف خودرو از ساعت ۶ و تردد خودرو از ساعت ۱۰ در معابر اطراف و منتهی به میدان بسیج (صیقلان) رشت ممنوع است.

وی افزود: این محدودیت ترافیکی فردا پنجشنبه در مسیر‌های میدان شهید انصاری به سمت تقاطع تختی ـ شریعتی، تقاطع قدس به سمت میدان بسیج، میدان شهید مهدی فتحی (زرجوب) به سمت میدان بسیج، تقاطع معلم ـ سعدی به سمت میدان پدر و میدان دکتر حشمت به سمت پیاده‌راه شهدای ذهاب اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راهور گیلان، خیابان‌های احمدزاده، امین‌الضرب، سرچشمه، معلم، طالقانی، امام خمینی (ره) و بلوار شهید انصاری را به عنوان مسیر‌های جایگزین برای تردد خودرو‌ها معرفی کرد و از شهروندان خواست با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، پرهیز از تردد غیرضروری در محدوده مراسم و رعایت دستورات مأموران پلیس راهور، در مدیریت ترافیک هنگام اجرای این رزمایش همکاری کنند.