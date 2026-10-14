­عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قطعات مورد نیاز خودرو از طریق راهگذر‌های ریلی وارد می‌شوند، گفت: حمل و نقل ریلی مسیر ترانزیتی سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد بخصوص در شرایط بحرانی کشور است و واردات قطعات مورد نیاز خودرو نیز از این طریق انجام می‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ عزت الله حبیب‌زاده، در خصوص نحوه واردات قطعات خودرو در شرایط کنونی کشور، افزود: آنچه مسلم است اهتمام مجلس و دولت بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی است، زیرا معتقدیم حوزه تولید، ستون اصلی اقتصاد کشور است که گره گشایی از آن به ارتقای صادرات و ارزآوری برای کشور منتهی می‌شود.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: مجلس و دولت به دنبال راهکار‌هایی جهت تسریع و تسهیل روند واردات مواد اولیه موردنیاز برای حوزه تولید هستند که از طریق حمل و نقل ریلی انجام می‌شود.

وی گفت: برخی قطعات خودرو در داخل تولید می‌شود و تعدادی را نیز باید از خارج وارد کنیم ضمن اینکه آقای ذاکری مدیرعامل راه آهن یک تفاهم نامه‌ای با چین امضا کردند که قطعات موردنیاز را با قیمت مناسب وارد می‌کنند بنابراین هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: ما حمل و نقل ریلی را برای شرایطی تقویت کردیم که واردات از سایر معابر وارداتی امکان‌پذیر نبوده یا محدود شده باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون راهگذر‌های ریلی شمال_جنوب، شرق_غرب و جنوب_آسیای میانه امکان اتصال ایران به چهار بازار بزرگ اوراسیا، اروپا، هند و چین را فراهم کرده است ضمن اینکه حمل و نقل ریلی، مسیر ترانزیتی سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد به خصوص در شرایط بحرانی کشور که با محاصره دریایی و هوایی مواجه هستیم، محسوب می‌شود.