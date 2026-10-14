رئیس پارک علم و فناوری استان همدان از اجرای طرح واگذاری زمین به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با هدف توسعه فعالیت‌های تولیدی و حمایت از شرکت‌های نوآور خبر داد.

واگذاری ۱۶ هکتار از زمین های پارک علم و فناوری به شرکت‌های دانش بنیان

واگذاری ۱۶ هکتار از زمین های پارک علم و فناوری به شرکت‌های دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ابراهیم احمدی افزود: در قالب این طرح ۱۶ هکتار از زمین های اطراف پارک علم و فناوری در قطعاتی به مساحت ۳۰۰ تا ۷۰۰ مترمربع به شرکت‌های واجد شرایط واگذار می‌شود.

او با بیان اینکه این طرح در راستای حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به توسعه فعالیت‌های فناورانه اجرا می‌شود، تصریح کرد: در مرحله نخست ۴۰ متقاضی برای دریافت زمین ثبت‌نام کردند که پس از بررسی درخواست‌ها ۲۰ شرکت واجد شرایط شناسایی شدند.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان گفت: ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و فراهم کردن امکان استقرار واحد‌های تولیدی مستقل می‌تواند زمینه رشد شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری را در استان فراهم کند.